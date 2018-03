Sisma L'Aquila: altro stop per appalto Palazzo Centi: Tar ferma tutto

L'AQUILA. Frenata brusca per la ricostruzione di Palazzo Centi nel centro storico dell'Aquila, fino al 6 aprile 2009 sede della presidenza della Regione Abruzzo, una commessa pubblica da 7 milioni di euro fin qui caratterizzata da ritardi e problemi giudiziari.

Il Tar ha accolto il ricorso presentato contro la Regione dall'impresa teramana Cingoli Nicola & figlio Srl, arrivata seconda nella gara d'appalto.

I giudici amministrativi hanno disposto la sospensiva dell'affidamento all'impresa vincitrice, la General Costruzioni srl di Isernia, e fissato al 7 febbraio 2018 l'udienza di merito.

I lavori erano stati affidati alla ditta molisana al culmine di un lungo stop causato dall'inchiesta della Procura della Repubblica dell'Aquila su una serie di appalti regionali che vede al centro proprio la gara di palazzo Centi, con alcuni funzionari, amministratori e tecnici esterni indagati.

Secondo l’ipotesi accusatoria della procura de L’Aquila che non ha ancora formalmente chiuso il fascicolo, la Iciet Engineering di Castelli (Teramo), sarebbe stata favorita per l'aggiudicazione del lavoro. L'azienda avrebbe avuto prima del bando la documentazione tecnica, vincendo l'offerta tecnica, ed è retrocessa in seguito all'offerta economica al terzo posto. Il bando è stato vinto dalla General Costruzioni di Venafro (Isernia) con un ribasso del 35%, al secondo posto la Cingoli Nicola e figli srl di Teramo.

Ai funzionari regionali Giancarlo Misantoni, all'architetto Roberto Guetti e all'ingegnere Silverio Salvi, è stato contestato il reato di falso ideologico per una serie di verbali ritenuti dai pm non veritieri.

Nell’inchiesta sono finiti anche l'ex dirigente del ministero dei Beni Culturali Berardino Di Vincenzo, ora in pensione, ex sindaco di Caporciano, il figlio Giancarlo, tecnico progettista, e gli imprenditori Giancarlo Di Persio e Mauro Pellegrini, titolari della impresa Dipe, già finiti nei guai in due precedenti inchieste, una in particolare su presunte mazzette nella ricostruzione privata. L'accusa è di induzione indebita a dare o promettere utilità, la cosiddetta «concussione depotenziata» reato di nuova introduzione nel codice.

Secondo la Procura de L’Aquila, Berardino Di Vincenzo avrebbe indotto i due imprenditori a stipulare una consulenza con il figlio Giancarlo, incaricato di redigere il progetto con il quale la Dipe ha partecipato al bando di gara del valore di 13 milioni di euro per palazzo Centi, poi aggiudicato alla ditta General Costruzioni di Venafro (Isernia) con un ribasso del 35%. In cambio, sempre secondo la Procura dell'Aquila, Di Vincenzo avrebbe assicurato un interessamento per la gara alla luce dei suoi buoni rapporti con il presidente. Interessamento che, semmai ci sia stato, non è andato a buon fine.





I LAVORI POI SONO RIPARTITI

In questo contesto così delicato e nebuloso, dopo la riconsegna, da parte della Procura, della documentazione, la Regione, sentiti anche i magistrati, aveva deciso di andare avanti con i lavori, anche alla luce delle sollecitazioni dell'impresa molisana.

Ora il nuovo stop innescato dall'istanza dell'impresa teramana che vuol dire una sola cosa: anche esclusivamente la procedura amministrativa (al netto delle contestazioni penali) potrebbe avere grossi problemi. Un pò troppo anche per un appalto importante come questo di Palazzo Centi.

Il ricorso di Cingoli, curato dall'avvocato Antonio Morgante del foro di Avezzano (L'Aquila), è fondato sul fatto che, in sede di risposta al bando di gara, la General Costruzioni non avrebbe dichiarato, al contrario di quanto previsto dalla legge, di essere stata oggetto di risoluzione contrattuale in un precedente appalto.

Dopo anni di inerzie (la ricostruzione è quella del… 2009) aspettarsi chiarezza e trasparenza per capire che cosa si è agitato anche dietro questo appalto è ormai una speranza vana.