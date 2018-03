Discarica Atri: «ampliamento previsto da 10 anni»

ATRI. «Se il presidente D’Alfonso ha a cuore le sorti del nostro territorio, deve immediatamente revocare l’incarico al Commissario del Consorzio Piomba-Fino».

La richiesta arrivata dal gruppo Articolo 1 che, insieme a comitati cittadini e amministrazione pubblica, contesta l’allargamento della discarica di Atri e nelle stesse ore proprio il commissario Alessandro Italiani assicura che l’attuale invaso, «come tutti gli invasi presenti in Italia», è sigillato ermeticamente sul fondo e non vi è alcun pericolo di fuoriuscita di percolato.

Dunque, sottolinea il commissario, non c’è pericolo di inquinamento dei terreni, delle falde, dei ruscelli.

Relativamente al tema dell’ampliamento Italiani conferma invece che era già previsto, da più di un decennio, sia dalla pianificazione di settore Provinciale che da quella Regionale, smentendo dunque il Pd locale che parlava di iniziative del commissario.

«L’ampliamento era previsto sin dalla prima stesura del piano provinciale dei rifiuti della Provincia di Teramo», continua Italiani. Nel 2009 sono stati autorizzati dalla Regione Abruzzo la costruzione e l’esercizio di un primo lotto dell’ampliamento complessivo per 90.000 metri cubi (attualmente in esercizio), i rimanenti 360.000 metri cubi sono stati poi confermati dalle programmazioni Provinciali e Regionali successive.

Relativamente alle dichiarazioni riguardo la gestione generale del Consorzio Italiani ribadisce che l’attuale esercizio della Discarica «è in linea con il rispetto delle normative vigenti in materia di smaltimento rifiuti. Invitiamo quindi tutti a far visita alla discarica di Santa Lucia. Nel segno dell’assoluta trasparenza delle attività consortili, abbiamo già aperto le porte della Discarica e dei nostri uffici».

Le dichiarazioni di Italiani smentiscono dunque le affermazioni del Pd locale secondo cui il progetto non rientri nemmeno nei piani strategici del Consorzio e il commissariamento è servito solo ad eliminare il C.d.A. e l’Assemblea Consortile. Il Partito Democratico proprio nelle ultime ore ha annunciato che porterà le carte « a chi di competenza»





NESSUN PERICOLO

«Il percolato prodotto viene poi raccolto e smaltito in aziende autorizzate», garantisce Italiani che spiega pure che le criticità relative alla vecchia discarica (chiusa nell’anno 2006) sono state risolte ed il sito è stato adeguato alle prescrizioni Regionali. Attualmente il sito della vecchia discarica è soggetto al piano di monitoraggio e controllo previsto dalla normativa vigente oltre che dai numerosi controlli effettuati dalle autorità preposte.

La Gestione dell’attuale discarica produce un utile netto per il Comune di Atri di circa 250.000 euro ovvero 2,50 euro per tonnellata abbancata. La somma, per legge, dovrà essere utilizzata per opere di mitigazione dell’impatto ambientale o opere similari o per la riduzione della tassazione, attraverso la firma di una convenzione voluta dal sindaco di Atri, Astolfi, già dal 2015. Le indennità future invece potrebbero arrivare ad essere di circa 3,75 euro tonnellate per un totale di circa 1.200.000 euro.

In merito alla tematica sui conferimenti dei comuni consorziati Italiani precisa che i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata dei comuni prima di essere abbancati in discarica devono subire il processo di trattamento. Il processo avviene in impianti specializzati ed autorizzati (TMB). Il Consorzio aveva progettato e richiesto l’autorizzazione per l’uso di un impianto mobile di trattamento a bocca di discarica. «Dal 2009 la regione Abruzzo non ha mai autorizzato il nostro impianto mobile di trattamento dei rifiuti», continua Italiani.





Quindi i rifiuti dei comuni non possono essere abbancati direttamente in Discarica ma subiscono il processo di trattamento in altre sedi.

Secondo il commissario la diatriba sulle autorizzazioni degli impianti mobili ha ormai trovato la sua archiviazione nel quadro impiantistico regionale appena approvato (DGR 440/2017) che non prevede il loro utilizzo ma l’utilizzo di impianti fissi e discariche nel quadro generale dell’autosufficienza regionale. «Resta evidente pertanto che i rifiuti dei comuni consorziati non possono essere trattati a bocca di discarica», dichiara Italiani. Nonostante questo impedimento la tariffa per i comuni consorziati relativamente al trattamento ed al conferimento in discarica non è aumentata. I Comuni pagano circa 130 euro tonnellata complessivamente per il trattamento e conferimento in discarica. La tariffa per il trattamento ed il conferimento sarebbe stata di circa 145 euro tonnellata (come da aggiudicazione della gara con sentenza del Consiglio di Stato, maggio 2012).



Resta evidente che la riapertura della Discarica (agosto 2015) e le soluzioni trovate «hanno consentito notevoli economie per i comuni», assicura Italiani.