Rocca San Giovanni, frana anche il cantiere per il consolidamento

ROCCA SAN GIOVANNI. C’è stato ancora uno smottamento nel cantiere in località Cavalluccio, a Rocca San Giovanni, che ha causato anche la chiusura della strada.

Ma non è l’unico problema che deriva dalla lentezza delle risposta della pubblica amministrazione.

Il gruppo civico ‘Rocca in Comune’ interveniamo per chiedere un immediato intervento delle autorità competenti.

La situazione al Cavalluccio rischia di diventare davvero preoccupante.



«Ormai da settimane assistiamo inermi al lento ma costante sversamento di liquami di fogna, proprio nel cantiere», dice il gruppo politico, «Con il recente smottamento che ha interessato l’area, la strada limitrofa ha subìto uno sprofondamento che ha richiesto la sua chiusura al traffico. Questa situazione non è più tollerabile, e le foto scattate parlano chiaro: quando si comprenderà la reale portata di questo problema? Facciamo un doppio appello. Il primo lo rivolgiamo alle autorità competenti, affinché intraprendano ogni possibile azione per verificare lo stato delle cose e, ce lo auguriamo, interrompere questo vero e proprio scempio ai danni del patrimonio naturalistico della nostra costa, della nostra regione. Ci rivolgiamo anche ai cittadini di Rocca e dei comuni limitrofi e alle associazioni che tutelano l’ecosistema: qui si tratta di proteggere l’ecosistema del Cavalluccio da interventi privi di senso, senza nessun vantaggio per la collettività e che arrecano un danno al sistema paesaggistico».



Secondo Rocca in Comune quel cantiere non doveva essere autorizzato «su uno dei punti più incantevoli di tutta la Costa dei Trabocchi» perché l’area è notoriamente fragile ed i proprietari delle ville già presenti sono costretti a fare lavori di consolidamento.