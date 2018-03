Scafa, Consiglio comunale dice no al centro di accoglienza per immigrati

SCAFA. Il Consiglio comunale di Scafa, convocato in sessione straordinaria, su richiesta dell’opposizione, esprime all’unanimità il diniego all’apertura di un centro d’accoglienza per richiedenti asilo sul proprio territorio, precisamente in contrada Colle Mampioppo (al momento, però, il Comune, in proposito, non ha ancora ricevuto alcuna comunicazione ufficiale dalla Prefettura).

Un risultato cui si è giunti dopo una seduta di due ore e mezza ed una breve sospensione, per consentire alla maggioranza ed all’opposizione di raggiungere un accordo.

Gianni Chiacchia, capogruppo di “Insieme per cambiare Scafa”, ribadisce: «La delibera vogliamo scriverla insieme alla maggioranza consiliare». Sembra una strada spianata al voto unanime, ma non è così semplice. Lo stesso Chiacchia ha letto un documento con cui si accusa il sindaco di aver rilasciato, lo scorso marzo, il certificato d’agibilità per l’immobile di Colle Mampioppo che dovrebbe ospitare i richiedenti asilo e di aver negato in un’intervista che lo stesso immobile avesse i «requisiti d’agibilità e collaudo».

L’opposizione chiede di inviare al Prefetto una lettera con cui si chiede, nella distribuzione dei richiedenti asilo tra le varie località, di adottare «parametri che non tengano conto dei confini geografici comunali, bensì della “logistica territoriale”, ampliando il raggio chilometrico entro cui non sia possibile… ospitare più centri d’accoglienza ed evitare, dunque, sovrapposizioni e oneri sproporzionati per gli enti locali».

Ad un solo chilometro da Scafa, nel Comune di Turrivalignani, c’è già un Cas (Centro d’accoglienza straordinario), i cui ospiti frequentano l’agglomerato urbano più vicino, Scafa appunto, non il centro del Comune che li ha accolti, essendo distante cinque chilometri.

Di qui, spiega l’opposizione, la richiesta di modificare i parametri.





Relativamente al certificato d’agibilità, la maggioranza replica che non si poteva prevedere a marzo ciò che sarebbe accaduto cinque mesi dopo e che, comunque, l’apertura del Cas esige che venga mutata la destinazione d’uso dell’immobile.

L’opposizione, invece, insiste che quel certificato sia sufficiente all’apertura del centro. La diatriba su tale questione si trascina per un po’.

Quindi, il sindaco ha letto la proposta di deliberazione della maggioranza, chiedendo all’opposizione di votarla. Nel testo, ad un certo punto, ci si imbatte in questo passo: «La verità è che, in materia d’immigrazione, il Governo Nazionale sta praticando una politica scellerata ed irresponsabile, le cui conseguenze gravano sulle comunità locali. Non è questo affatto un modo serio di affrontare il problema immigrazione. Di certo, l’unico risultato che si ottiene è l’arricchimento di alcuni soggetti privati (cooperative, imprenditori, enti d’assistenza etc.)»

Parole indigeste per la minoranza, che ha chiesto: «Togliete dalla proposta i riferimenti politici e la votiamo anche noi».

Giancola ha replicato: «Ma il Prefetto rappresenta il ministero dell’Interno, cioè il governo nazionale». E’ intervenuto anche il consigliere di maggioranza, Cristiano Di Luca: «E chi sarebbe il nemico, in questo caso, se non il governo nazionale?».





E’ intervenuto anche Rocco Barbarossa, il Presidente del comitato cittadino che si è costituito per impedire l’apertura del centro per richiedenti asilo: «Siamo un comitato apartitico e finora abbiamo raccolto 1.100 firme per raggiungere il nostro obiettivo».

Sono le 19,40 quando si decide di sospendere la seduta, tra i mugugni d’una parte del numeroso pubblico.

Al ritorno la parte della proposta di deliberazione contestata dalla minoranza viene così modificata: «Si chiede al Governo Nazionale di attuare tutte le azioni necessarie a bloccare il fenomeno migratorio e a far sì che ogni migrante possa vivere dignitosamente nel proprio territorio di appartenenza».

L’emendamento viene approvato all’unanimità. Il sindaco ha annunciato che chiederà un incontro con il Prefetto, al quale parteciperà anche il comitato summenzionato.