Il Cotugno diventa “liceo diffuso”: 50 aule sparse un po’ ovunque

L’AQUILA. Dpo giorni di incertezze e proposte è arrivato il responso definitivo sul futuro dell’anno scolastico dei ragazzi del liceo Cotugno di L’Aquila: 19 aule nella sede di via Leonardo Da Vinci; 26 nel polo di Acquasanta, dislocate tra gli istituti 'Colecchi', 'D'Aosta' e musp ITS; 5 aule nella scuola media 'Carducci', in via Edoardo Scarfoglio.

A renderlo noto è l'ente provinciale.

«Il provvedimento - si legge in una nota - è stato assunto dopo vari confronti con le parti interessate, quali Comune dell'Aquila, dirigenti scolastici, comitati, rappresentanze degli studenti. La soluzione trovata, seppur provvisoria e non ideale, si è resa necessaria per garantire l'avvio delle attività didattiche, alla luce delle note criticità che interessano il liceo 'Cotugno' da tempo».

Da più parti è stato chiesto, in particolare quale sia stata la motivazione che abbia spinto la Provincia ad assegnare le aule nel plesso del 'Cotugno', facendo nello specifico riferimento alla sentenza del TAR che di fatto sospendeva il provvedimento dell'ex Presidente della Provincia, disponendo a carico dell'amministrazione provinciale il riesame del provvedimento . Proprio dopo la sentenza del Tar la Provincia ha chiesto ad un tecnico professionista, già incaricato per verifiche tecniche sulla struttura, di eseguire un'analisi statica ai carichi verticali, che è stata regolarmente prodotta e le cui risultanze, corredate da apposita relazione del 4.8.2017 munita di tabulati di calcolo e trasmessa all'ente in data 29.8.2017, hanno evidenziato positivamente l'utilizzo delle 19 aule individuate per le attività didattiche.

«Lo sforzo immediato di questa Amministrazione Provinciale - si sottolinea nella nota - come chiesto da tutti i dirigenti scolastici interessati, è stato, assieme alla sicurezza, evitare di fare doppi turni che avrebbero avuto ripercussione negative sulla attività didattica e nel contempo evitare una eccessiva frammentazione logistica dei vari corsi dell'istituto 'Cotugno'».

«Per la prospettiva di medio termine, intesa come corrente anno scolastico 2017/2018, la Provincia si è già attivata con il sindaco del Comune dell'Aquila, Pierluigi Biondi, per reperire ulteriori sedi fruibili da adibire all'attività scolastica, quali ad esempio i locali ex tribunale a Bazzano e la scuola in zona Santa Barbara, che con semplici lavori di adeguamento potrebbero essere a disposizione entro pochi mesi».

Il presidente della Provincia si è inoltre attivato anche con la Regione Abruzzo per avere in disponibilità le sede ex Optimes, di proprietà dell'Arap, per farne un polo strategico per tutte le scuole del capoluogo che ne avessero necessità. E' infine obiettivo di mandato del Presidente della Provincia intraprendere la ricostruzione degli edifici di competenza, ad oggi non ancora avviata nel capoluogo.

*Collocazione delle classi nelle diverse sedi individuate dall'Amministrazione Provinciale dell'Aquila.