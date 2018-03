Incidente di moto in Spagna, muore giovane abruzzese

MONTESILVANO. Un 26enne di Montesilvano, Alessandro Panaccio, è morto in seguito ad un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di lunedì vicino Malaga, in Spagna, dove viveva per lavoro.

Secondo il racconto di amici e parenti, il giovane viaggiava a bordo di una moto guidata da un amico. Il mezzo sarebbe stato tamponato da un'automobile. Lo schianto non ha lasciato scampo a Panaccio, che sarebbe morto sul colpo. Ferito gravemente il conducente della moto, uno spagnolo di circa 40 anni, attualmente in ospedale in stato di coma.

In Spagna, nella notte tra il 4 e il 5 settembre, è subito arrivata la madre del giovane, che poi è stata raggiunta da un amico del ragazzo.

A Malaga si trova anche la fidanzata del 26enne, che viveva con lui. Ai tre è stato concesso solo oggi di vedere la salma del giovane, mentre sono in corso le procedure per il trasferimento in Italia. Panaccio, raccontano gli amici, si era stabilizzato a Malaga alcuni mesi fa, dopo essere stato a Barcellona e Madrid. In precedenza, sempre per lavoro, aveva vissuto a Tenerife e ad Amsterdam. Moltissimi i messaggi di cordoglio sul suo profilo Facebook e su quello della fidanzata, anche lei di Montesilvano.