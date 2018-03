Francavilla è già tempo di sbiancare la nuova Piazza Sant’Alfonso

FRANCAVILLA AL MARE. A pochi mesi dall’inaugurazione di piazza Sant’Alfonso serve una «manutenzione straordinaria» da 5 mila euro (1 euro a metro quadrato).

Si tratta di operazioni di «pulizia e sbiancamento della pavimentazione» affidate alla ditta VI.MA. di Fusella Vincenzo & C. S.a.s di Torrevecchia Teatina.

Dopo una manciata di mesi, dunque, si mette già mano alla nuova piazza della città ai piedi della chiesta di Sant’Alfonso. Una piazza protagonista dell’estate Francavillese e costata 1 milione di euro (150 mila per il primo lotto e 850 per il secondo). I lavori sono stati effettuati dalla ditta Giancaterino di Penne mentre il progetto di riqualificazione è stato firmato dall'architetto Ettore De Lellis, progettista e rappresentante della Oikos.





Il Comune a fine agosto si è accorta della necessità di smacchiare la pavimentazione e ha contattato la ditta Vi.Ma che ha fornito le indicazioni di prezzo per intervenire. Ai 5 mila euro bisogna aggiungere anche 150 euro per oneri di sicurezza ed altri 1.133 euro di iva.

Insomma si arriva a poco più di 6 mila euro.

La ditta lavorerà di notte con una idropulitrice ad alta pressione con «idonei prodotti sgrassanti» e il Comune dovrà pagare entro il 30 settembre.

Livio Sarchese, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, non nasconde alcune perplessità: «come mai una pavimentazione nuova necessita di un intervento costoso dopo poco tempo dalla sua posa in opera? Se il problema è da ricondurre alla qualità o tipologia del materiale adoperato, non se ne poteva scegliere altro in luogo di quello posato? Se il materiale presenta vizi o difetti, si sono sollevate le contestazioni di legge? Se si interviene già ora, è lecito chiedersi se saranno necessari altri interventi in futuro?»