Istituto Da Vinci, la succursale di Porta Nuova riapre con i lavori in corso

PESCARA. Sabato 9 settembre i ragazzi della succursale di Porta Nuova del liceo scientifico Leonardo Da Vinci inizieranno regolarmente le lezioni.

A stabilirlo, il sindaco Marco Alessandrini e il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Antonio Blasioli, a seguito della richiesta in tal senso avanzata al Comune dal dirigente scolastico Giuliano Bocchia.

Ieri mattina si è svolto un sopralluogo alla presenza, fra gli altri, del DS Bocchia, del responsabile della sicurezza del liceo Michele Verratti e del dirigente del Comune Pierpaolo Pescara.

Dopo l’incontro tecnico, il preside e Verratti hanno chiesto al Comune di consentire il regolare avvio dell’anno scolastico nella sede di porta Nuova e di poter evitare, così, i doppi turni nel plesso principale di Pescara Colli.

«La decisione, auspicata anche da noi», ha spiegato il sindaco Marco Alessandrini, «era stata fino ad oggi rimandata solo perché volevamo avere la certezza che i ragazzi potessero tornare dietro ai banchi in totale sicurezza e in un ambiente confortevole, punti fondamentali su cui non intendevamo cedere».

Ma dopo l’incontro tecnico di ieri sono stati lo stesso Bocchia e Verratti a sottoscrivere il buono stato della succursale e, per questo, il Comune ha deciso di acconsentire alla richiesta di aprirla già da sabato.



Per quanto riguarda i nodi da sciogliere, nello specifico la tinteggiatura delle aule e la messa in sicurezza della scala interna, è stato stabilito che i lavori previsti nel capitolato saranno scaglionati nel tempo, ovviamente non intralciando il regolare svolgersi delle lezioni.

La tinteggiatura delle aule, ritenute comunque idonee ad ospitare degli alunni, verrà posticipata, mentre per quanto riguarda l’entrata e l’uscita, i ragazzi utilizzeranno la scala di emergenza esterna soltanto fino alla fine dei lavori, prevista entro 40 giorni dalla loro consegna (il 18 settembre).

Durante le operazioni di ingresso e uscita, per garantire la sicurezza degli alunni, si provvederà ad uno scaglionamento sotto la stretta sorveglianza del personale scolastico.

Inoltre verranno effettuate prove di evacuazione all'inizio dell'attività didattica e durante lo svolgimento dei lavori. Nel periodo intercorrente tra l'inizio delle lezioni, previsto per il giorno 9 settembre, e fino all'inizio dei lavori, il blocco di collegamento verticale, comprensivo di ascensore e scala interna, verrà utilizzato come uscita di emergenza secondaria, dopo aver messo in sicurezza il parapetto con una struttura in legno provvisoria.







Intanto Forza Italia annuncia che andrà in procura a denunciare l’utilizzo di studenti, minorenni e non, per sgomberare dei locali dell’Istituto: «chiederemo se ci sono profili di illegittimità in tale comportamento, e lo chiederemo anche all’Ispettorato del Lavoro. Nel frattempo, visto che lo stesso Dirigente Bocchia, ci accusa di parlare di ‘cose che non conosciamo’, ovvero delle potenzialità strutturali della sede dei Colli di un liceo su cui la Provincia-Presidente Testa, ha investito 1milione 300mila euro, vuol dire che andremo a fare le nostre verifiche, chiedendo alla Commissione comunale e provinciale edilizia scolastica un sopralluogo urgente».

Il centrodestra ha intenzione di verificare se una scuola che oggi ha almeno 200 studenti in meno rispetto all’anno scolastico 2013-2014 sia in grado o meno di accogliere i 210 ragazzi della succursale

Forza Italia ricorda anche che restano meno di 70 giorni per garantire l’apertura del plesso di piazza dei Grue entro il 13 novembre come assicurato dal vicesindaco Blasioli.