Scuole Teramo, architetti scrivono a parlamentari: «servono soldi»

ABRUZZO. L'Ordine degli Architetti della Provincia di Teramo scrive ai parlamentari abruzzesi, di ogni schieramento politico, chiedendo interventi istituzionali per lo stanziamento di risorse per la ricostruzione e la riqualificazione delle scuole abruzzesi.

Non è la prima volta e probabilmente non sarà nemmeno l’ultima. I dati sono sconfortanti la maggior parte degli edifici non sono antisismici: a Pescara (zona sismica 3, bassa) circa l'80%, a Teramo (zona sismica 2, medio-alta) l'87%, a L'Aquila, (zona sismica 2, medio-alta) nonostante il sisma del 2009, il 70% e a Chieti (zona sismica 2, medio-alta) addirittura il 100%.

Come se non bastasse nelle ultime ore, alla vigilia del ritorno sui banchi, la terra è tornata a tremare ancora. Oggi il premier Gentiloni arriverà in Abruzzo, per una visita in due dei centri inseriti nel cratere dei terremoti 2016/2017.

Come prima tappa il presidente del Consiglio arriverà a Campotosto, in provincia di L'Aquila, (epicentro, nella notte e stamani, di altre due scosse di terremoto) per valutare personalmente la situazione nel centro del paese e nell'invaso sottostante. Alle

Intanto genitori e professionisti chiedono interventi. Con una nota inviata questa mattina l'Ordine degli Architetti si appella a deputati e senatori abruzzesi, chiedendo loro di intervenire presso il Governo per potenziare le azioni già svolte per la messa in sicurezza delle scuole abruzzesi.

Nella lettera l'Ordine, pur evidenziando che il Governo ha messo in atto una serie di azioni per la sicurezza delle scuole, investendo oltre 2,5 miliardi di euro, tra fondi PON, fondi dell'azione “Buona Scuola”, fondi straordinari per le verifiche di vulnerabilità sismica, ecc., si sottolinea che l'Abruzzo ha visto l'assegnazione di pochissime risorse, considerando che la nostra regione è stata interessata sia dal sisma del 2009 che da quello del 2016, e che gran parte del nostro territorio regionale ricade in zone ad alta sismicità (zona 1 e 2).

Si chiede, quindi, ai rappresentanti abruzzesi, di interessare il Parlamento affinché vengano aumentate, a livello nazionale, le risorse per finanziare la messa in sicurezza e la costruzione di nuovi edifici scolastici, iniziando dalle aree a maggior rischio sismico e da quei territori, come l'Abruzzo, che sono stati interessati da eventi tellurici che hanno danneggiato il patrimonio edilizio scolastico.

«L'assegnazione di risorse - sottolinea l'Ordine - dovrebbe essere accompagnata da un rafforzamento del programma nazionale di riqualificazione del nostro patrimonio edilizio scolastico, promuovendo concorsi di architettura che propongano soluzioni innovati e applicando le line guida del MIUR che individuano la scuola come una struttura aperta al territorio e al servizio della comunità locale, con spazi flessibili in grado di adattarsi all'evolversi delle esigenze educative, che tengano conto del benessere individuale e collettivo degli alunni e degli operatori scolastici e che garantiscano le condizioni di sicurezza degli ambienti e delle attrezzature».

Intanto sempre a Teramo i Comitati genitori annunciano nuove proteste e fanno sapere che c'è chi non farà rientrare i figli in aula. Chiedono certezze ma soprattutto di conoscere gli indici di vulnerabilità sismica.

Al momento ci sono ancora troppe cose che non ritengono chiare, come il caso della scuola San Giorgio per la quale si paventata la demolizione totale ma che invece riaprirà regolarmente nei prossimi giorni.

Regolarmente aperta anche la De Jacobis (a luglio data come apertura a rischio a causa dell’indice di vulnerabilità troppo basso pari a 0,08) e Piano della Lenta (0,15).