Liceo Cotugno, si torna nell’edificio contestato e Cialente torna a fare il sindaco (su Facebook)

L’AQUILA. Lo scorso anno scolastico si è chiuso nell’incertezza per gli studenti e i docenti del liceo Cotugno e all’orizzonte non c’è nulla di positivo per l’edificio che dopo le verifiche del 2013 è risultato avere un indice di vulnerabilità insufficiente.

La scuola non soddisfa nemmeno i requisiti di legge per la resistenza ai carichi gravitazionali.

Di sicuro i ragazzi non riusciranno ad avere un’unica sede e dunque ad ottenere quello che stanno chiedendo da troppi mesi: alcuni rientreranno nel vecchio edificio anche grazie a quelli che l’ex primo cittadino, Massimo Cialente, chiama «equivoci e test non standardizzati» sugli indici di vulnerabilità sismica. «Si può fare un esame del sangue dieci volte in 10 laboratori. Ma se non c è uno standard, ogni risposta è incompleta».

La Provincia ha appena confermato la sistemazione definitiva ovvero 18 aule utilizzabili a Pettino, presenti al piano terra, nonché le aule presenti al piano primo raggiungibili mediante un percorso diverso da quello delle rampe non agibili.

Altre 30 aule saranno reperite nel polo scolastico di Acquasanta.





Il Tar, nei mesi scorsi, ha accolto la richiesta di sospensiva presentata da un gruppo di genitori degli alunni del liceo, in merito alla disposizione della Provincia, a marzo, che prevedeva la parziale riapertura dell’istituto, e ha disposto a carico dell’amministrazione provinciale il «riesame del provvedimento gravato previa effettuazione delle verifiche necessarie».

In queste ore, come detto, è tornato a parlare del caso anche l’ex sindaco Massimo Cialente già ampiamente contestato negli anni scorsi sulla gestione della situazione, insieme alla Provincia competente in materia. L’ex numero uno di Palazzo di città si chiede come mai nessuno stia prendendo in considerazione l'unico edificio scolastico ormai ricostruito, con isolator i sismici, sicuro al cento per cento.

Il riferimento e all'istituto Micarelli, a Santa Maria di Farfa: «si devono solo cambiare i banchi, poiché è già arredata per bambini. Due giorni di lavoro! Ricordo che la sua costruzione è costata più di 4 milioni».

Dei genitori, già in una assemblea svoltasi nel mese di febbraio, si rifiutarono di tornare li' lamentando un ipotetico rischio polveri dei cantieri limitrofi. «Credo», insiste Cialente, «che sia folle rinunciare ad utilizzare un edificio ipersicuro, e costato milioni alla collettività, rischiando addirittura di costringere i ragazzi ai doppi turni. Cosa fare subito?»

Cialente chiede al presidente Caruso («avrebbe dovuto già pensarci il sindaco Biondi») di richiedere all'Arta di procedere a prelievi e monitorizzazione dell'aria, nelle zone adiacenti, per qualche giorno lavorativo.

«Fatto questo, che permetterà di tranquillizzare i genitori, in quella scuola o rientrerà, per quest'anno, l'Istituto Micarelli (liberando il Musp) o potrà andarci il Cotugno. Tra l' altro si ricomincerebbe a tornare in centro». continua Cialente. Ma cosa aspettiamo a risolvere i problemi?





EX OPTIMES

Stamattina incontrando il Comitato Scuole Sicure Caruso ha ribadito nell’individuazione dell’edificio ex Optimes una soluzione praticabile quale sede di rotazione dell’attività didattica, facendone un edificio strategico ad uso scuole.

Inoltre il Presidente della Provincia si è impegnato ad effettuare una rapida ricognizione, con tutte le altre istituzioni, per verificare la ulteriore disponibilità di immobili pubblici fruibili da destinare agli studenti.

Obiettivo di medio termine di questa amministrazione provinciale è quello di avviare la ricostruzione delle scuole di propria competenza, considerato che ad oggi nessun cantiere è partito ad 8 anni dal sisma a L’Aquila.