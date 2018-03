Sanità. Penne dice no a declassamento San Massimo: «le istituzioni ci hanno abbandonato»

PENNE. «Siamo contro il declassamento dell’ospedale San Massimo».

I cittadini di Penne e dell’area vestina dopo la sentenza del Tar che ha declassato l’ospedale sono preoccupati e continuano a ribadire che non vogliono rinunciare al diritto alla salute. Sabato sono scesi in strada per ribadire le loro paure ma anche per far comprendere al Governo regionale che sono intenzionati a lottare per la sicurezza del loro territorio.

«Chiediamo che Penne abbia un ospedale con sede di Pronto Soccorso anziché presidio di area disagiata. Basta promesse o annunci fuorvianti», dice il sindaco di Penne, Mario Semproni, che sabato ha guidato la "catena umana" che ha abbracciato simbolicamente, nel corso di una iniziativa pubblica organizzata dal comitato di cittadini, il presidio ospedaliero San Massimo.

Per protesta, il primo cittadino ha rinunciato a indossare la fascia tricolore.

«Stiamo perdendo reparti fondamentali, abbiamo strutture accorpate, non ci sono più medici e infermieri, e non per ultimo, è stato lasciato in abbandono un territorio che sta vivendo un momento difficile. Per questo motivo, per protesta, ho deciso di non indossare la fascia. Abbiamo subito, purtroppo, eventi calamitosi che hanno dimostrato come il nostro territorio è abbandonato».

«Continueremo con la nostra battaglia fino a quando, le istituzioni regionali e nazionali - conclude Semproni - non salveranno il nostro presidio ospedaliero da un incomprensibile declassamento».

La sentenza del Tar, secondo il sindaco, è da ritenersi «discutibile sul piano giuridico» perché i giudici amministrativi non avrebbero tenuto conto di alcuni rilievi fondamentali sollevati nel loro ricorso.





Nei prossimi giorni valuteranno se appellarsi alla sentenza del Tar dell'Aquila dopo aver fatto il punto con i legali. «Rimane singolare, però, come il governo regionale possa esultare per una sentenza che, nel merito, declassa l'ospedale San Massimo e sopprime il diritto alla salute di un territorio già fortemente penalizzato dagli eventi calamitosi di gennaio, dall'assenza di infrastrutture viarie e dalla crisi economica», dice il primo cittadino.

«È paradossale, poi, come nella provincia di Pescara abbiamo più rappresentanti della Giunta regionale che dovrebbero occuparsi di sanità, ovvero tre, che ospedali funzionanti».

Secondo l’assessore Silvio Paolucci, invece, le due sentenze pronunciate dal Tar Abruzzo sui ricorsi presentati dai Comuni di Penne e Popoli, relativi ai decreti commissariali di riordino della rete ospedaliera, hanno motivato come la Regione «sia stata capace di conciliare il necessario adeguamento a obblighi e disposizioni nazionali, con un rinnovato e moderno assetto organizzativo, in grado di rispondere ai nuovi bisogni assistenziali, ai cambiamenti epidemiologici e soprattutto creando le basi, attraverso la concentrazione dei volumi di attività ospedaliera, di un migliore esito e qualità delle cure nei centri di riferimento»

«La gioia di Paolucci», sostiene invece Domenico Pettinari (M5S), «è la prova che l’assessore governa chiuso nel suo ufficio e non ha mai messo il piede dentro la corsia di un ospedale. Se lo avesse fatto avrebbe visto che i reparti sono al collasso, le liste d’attesa lunghissime, il personale è poco e quello che c’è deve faticare il doppio; i cittadini sono indignati e scendono in piazza contro la chiusura ed il depotenziamento degli ospedali».





«La Asl di Pescara» spiega Pettinari «è teatro di sprechi che non ci stancheremo mai di denunciare né pubblicamente né alle autorità competenti. Casi come la Pet Ct per la diagnostica oncologica, che nonostante l’assegnazione del bando, continua ad essere in affitto e fa spendere ben 5mila euro al giorno di soldi pubblici. Ad oggi abbiamo speso 15 milioni di locazione a fronte di un acquisto che avremmo potuto fare al costo di circa 2 milioni di euro. Uno spreco immotivato che continua a perpetuarsi. O come la famigerata situazione dell’acceleratore lineare, macchinario che serve per fare la radioterapia sempre in ambito oncologico. Questo macchinario dell’ospedale di Pescara è obsoleto e dannoso perché essendo vecchio emette radiazioni che possono interessare anche gli organi a rischio».

«Abbiamo audito in Commissione Consiliare Permanente Sport e Sanità del Comune di Pescara il Promotore dei Diritti del Cittadino Anziano» incalza Enrica Sabatini «la realtà che ci ha raccontato il garante, nominato dalla stessa maggioranza, ci presenta una situazione critica nel reparto di geriatria e non solo: il sistema di climatizzazione difettoso, il numero di accessi costantemente superiore al numero di posti letto autorizzati. Gli operatori sono troppo pochi e nonostante i numerosi sforzi non riescono a far fronte ad una carenza di personale così palese. Inoltre, sempre nel corso della commissione la garante ha sollevato un problema importante di anticorruzione. Nel corso dell'audizione ha posto l'accento sulla necessità di vigilare affinché i medici non considerino la sede ambulatoriale pubblica come sede privata, in orario di ordinario servizio, con visita a pagamento immediato, dal momento che oltre a non essere assolutamente consentito dalla legge reca danno alle persone che hanno pagato il regolare ticket, inficiando anche lo scorrimento delle liste di attesa».