Mense Pescara, famiglie morose a rischio esclusione

PESCARA. Numerosi genitori dei bambini che frequentano le scuole di Pescara in questi giorni si sono rivolti ai consiglieri comunali Massimiliano Pignoli e Piernicola Teodoro per segnalare come la Cir, che si occupa della riscossione delle rette per il servizio delle mense scolastiche, abbia inviato tutte insieme le richieste di pagamento relative all'anno 2016.

«In un periodo come questo», dice Pignoli, «nel quale le famiglie sono già chiamate a sostenere spese per libri scolastico e materiale didattico non si può pretendere il pagamento in un'unica soluzione per il servizio mensa dello scorso anno. Non dimentichiamo che molte di queste sono famiglie monoreddito che vivono una situazione di difficoltà economica e questo è un fatto gravissimo. I bambini delle famiglie morose rischiano di essere esclusi e dunque impossibilitati a usufruire del servizio mensa come previsto dal regolamento per l'appalto del servizio. Qui nessuno chiede un azzeramento del debito ma una dilazione dei pagamenti che consenta a tutti i bambini di poter avere i pasti a scuola. Abbiamo già chiesto al sindaco e al dirigente competente di intervenire. Inoltre voglio ribadire che continueremo a esprimerci su tutte le situazioni che secondo noi devono essere migliorate in questa amministrazione comunale».

«Non possiamo permettere», aggiunge Teodoro, «che i bambini non possano rimanere a pranzo a causa di un debito vecchio che va pagato in un'unica soluzione per cui una dilazione del pagamento credo sia giusta. Non è un problema insormontabile e con sindaco e assessore troveremo una soluzione».

Ma secondo l’assessore Giacomo Cuzzi il problema segnalato è stato già risolto secondo quanto stabiliscono le normative in vigore e le regole fissate dal nuovo contratto di gestione del servizio affidato alla ditta che si è aggiudicata l'appalto.

«Il direttore dell’esecuzione dell’appalto, su indicazione del Dirigente Marco Molisani», spiega Cuzzi, «ha già parlato ieri con i rappresentanti della concessionaria, i quali si sono resi disponibili ad accogliere le istanze di rateizzazione degli importi dovuti, valutando caso per caso la situazione economica degli utenti insolventi e vendendo incontro, senza alcun dubbio, a coloro che hanno una situazione economica svantaggiata. Una situazione che ci consente così di tutelare le famiglie che si trovano realmente in difficoltà e non i morosi abituali, i cosiddetti furbetti che, pur potendo, non pagano e tuttavia richiedono rateizzazioni ulteriori che rischiano di istituzionalizzare la morosità a svantaggio del servizio e di quanti adempiono regolarmente agli oneri che il servizio richiede».

Come da contratto relativo, è competenza della ditta concessionaria del servizio di refezione scolastica la riscossione dei pagamenti dall’utenza. Nell'articolo 5 del Csa si evince che, in caso di inadempienza da parte di questi, è vietata la sospensione in corso del servizio, salvo la possibilità di azioni di recupero previste dal successivo articolo 42, che stabilisce inoltre che è competenza della concessionaria anche l’invio delle lettere di sollecito e la messa a ruolo degli utenti insolventi.

L’Offerta tecnica, nella parte riguardante la gestione delle iscrizioni on line al servizio, comunica che il sistema di informatizzazione prevede una serie di opzioni tra cui l’impostazione di vincoli all’iscrizione, ad esempio, in caso di insolvenza, si può richiedere di regolarizzare i pagamenti pregressi per rendere valida la domanda d’iscrizione. La modalità amministrativa adottata è quella del pre-pagato e attualmente i canali di pagamento previsti e attivati sono i seguenti: RID, Pagamento on line con carta di credito, MAV on line, bonifico on line.





«Perchè il maggior numero di utenti potessero mettersi in regola», spiega ancora Cuzzi, «ci risulta che la concessionaria abbia dato la possibilità di effettuare il pagamento anche tramite bollettino postale, instaurando con essi comunicazioni dirette. Il Sistema di informatizzazione utilizzato, consente di gestire tutte le attività successive alla fase di incasso delle tariffe, compresa la gestione completa del procedimento del ruolo coattivo che viene attivato per gli utenti morosi».

Dunque secondo l’assessore la valutazione delle reali condizioni di difficoltà economica di coloro che ad oggi risultano morosi verrà effettuata di concerto con i funzionari responsabili dell’esecuzione dell’appalto. «Di certo si terrà conto delle situazioni gravi», assicura l’assessore, «e si farà in modo di dare la massima diffusione al servizio, tant'è che c'è già stata una proroga per il termine di iscrizione e che i nostri uffici, pur essendo oltre tale data, stanno ad oggi ancora raccogliendo iscrizioni e lo faranno nei prossimi giorni, perché il nostro intento è quello di venire incontro ad ogni situazione. Uno sforzo per un servizio che è migliorato notevolmente in qualità, che oggi è più economico, perché i costi sono più contenuti a vantaggio proprio delle famiglie e rispetta finalmente i criteri di stagionalità e territorialità che abbiamo voluto rendere chiari e prioritari sin dalla definizione dell'appalto».