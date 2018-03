Movida notturna a Pescara: bocciata la delibera ‘salva sonno’

PESCARA. Vita dura per i residenti di piazza Muzii e strade limitrofe: nel corso dell’ultimo Consiglio comunale, infatti, la maggioranza ha bocciato la delibera del centrodestra con cui era stato proposto di disciplinare gli schiamazzi, il rumore assordante e il caos imperante.

La proposta di delibera, depositata il primo giugno scorso, era molto articolata e comprendeva l’adozione di atti di competenza del Consiglio comunale, come la modifica dei vari Regolamenti Comunali, e atti di indirizzo in quanto di competenza della giunta comunale e degli Uffici.

Tra i primi punti la proposta di modifiche al Regolamento per l’applicazione del canone di occupazione spazi e aree pubbliche: il primo tema di contestazione dei circa duemila residenti del quadrilatero centrale della movida è la modalità di occupazione del suolo pubblico da parte dei locali, ovvero la deregulation ha consentito che si aprissero locali all’interno di garage, e poi il titolare ha integrato gli esigui spazi interni utilizzando la pubblica piazza, e oggi ci sono locali di 20 metri quadrati con un’occupazione del suolo pubblico per tavoli e sedie di 100 metri quadrati.

«Con la nostra proposta», ha spiegato Marcello Antonelli, «avevamo previsto che: ‘non è possibile concedere l’occupazione del suolo pubblico per dimensioni superiori al 100 per cento della superficie interna destinata alla somministrazione’. Tradotto: se un locale ha dimensioni di 50 metri quadrati, potrà occupare una superficie esterna di soli 50 metri quadrati».

Poi era stato chiesto di istituire l’obbligo per l’esercente di esporre all’esterno pubblicamente non solo l’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico, ma anche la planimetria con la disposizione di tavoli e sedute, in questo modo chiunque poteva controllare se stava rispettando gli spazi a lui concessi, senza abusi, soprattutto i vigili urbani.

Era previsto nella delibera la decadenza del diritto di occupazione del suolo pubblico in caso di trasgressione rispetto agli obblighi. E ancora una modifica alla disciplina di occupazione delle aree adiacenti i locali: attualmente è possibile occupare il suolo pubblico anche se le aree occupate non sono adiacenti il locale, ad esempio come accade in piazza Salotto e piazza Muzii.

Poi si dava formale indirizzo alla Giunta comunale affinché entro 90 giorni dall’approvazione della delibera si provvedesse alla modifica del Piano di classificazione acustica dell’area centrale, comunque da rifare entro la fine dell’anno, portandola dalla classe 4 alla classe 3, che avrebbe permesso di abbassare la tolleranza acustica (sarà consentito meno rumore), rendendo più rigidi i relativi controlli.

«Con la nostra delibera – ha aggiunto il Capogruppo Antonelli – abbiamo chiesto al sindaco di investire in maniera più imponente sulla sicurezza così come sulla Protezione civile, nel pieno rispetto del Decreto Minniti del Governo Pd, chiedendo di aumentare la copertura del personale di Polizia municipale, innanzitutto recuperando gli 8 agenti di Polizia municipale oggi distaccati in Procura».

«Purtroppo dobbiamo constatare che la sicurezza in città continua a non essere una priorità del sindaco Alessandrini che in Consiglio comunale ha bocciato, con la sua maggioranza, la nostra proposta – hanno ricordato i consiglieri Antonelli e D’Incecco – di fatto condannando i residenti di piazza Muzii, archiviata l’estate, a una nuova stagione di lacrime e sangue e di caos, di disordine pubblico e rumori senza alcuna possibilità di disciplina. E ci sconcerta il voto contrario del sindaco Alessandrini dopo quanto accaduto a Pescara nelle ultime ore, con il ritrovamento del cadavere di una donna sotto il tunnel della stazione ferroviaria o la ragazza aggredita sulla riviera o la prostituzione dilagante in pieno centro».

LE BARRIERE ARCHITETTONICHE

E’ stata invece approvata dal Consiglio comunale di Pescara la proposta di delibera presentata dal Movimento 5 Stelle per abolire il pagamento del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche quali scivoli, rampe e strutture simili necessarie consentire alle persone con disabilità il superamento delle barriere architettoniche.

«Dopo un anno e mezzo di battaglia siamo riuscite ad ottenere il voto in aula e siamo soddisfatte che il Consiglio comunale abbia accolto la nostra proposta con la quale eliminiamo, finalmente, quella che abbiamo chiamato la “tassa sull’accessibilità”» commenta la capogruppo M5S al Comune di Pescara Enrica Sabatini «e mettiamo fine ad un odioso balzello che per troppi anni, nel nostro territorio cittadino, si è rivelato un ostacolo per il raggiungimento dell'accessibilità universale ed ha rappresentato, di fatto, un freno all’azione di necessario abbattimento delle barriere architettoniche».

Il regolamento del Comune di Pescara relativo al pagamento dell’occupazione di suolo pubblico prevedeva, infatti, un esborso elevato per un commerciante che, per esempio, volesse installare uno scivolo o una rampa necessari al superamento delle barriere architettoniche dal momento che risultava necessario affrontare le spese di installazione della struttura, ma anche il pagamento relativo all’occupazione di suolo pubblico della medesima struttura e del relativo contratto.

«Fino a ieri era previsto il pagamento di 62,64 euro per mq permanentemente occupato per scivoli, rampe e strutture simili necessarie a consentire alle persone con disabilità il superamento delle barriere architettoniche» specifica la consigliera comunale M5s di Pescara Erika Alessandrini «e si poteva, per esempio, arrivare a cifre fino a 300,00 euro annuali per l’occupazione di strutture indispensabili ad abbattere un ostacolo di due gradini garantendo la pendenza del 8 % stabilita dalla legge. Un’ ulteriore spesa prevista era inoltre, quella di registrazione del contratto di occupazione, che periodicamente doveva essere rinnovato e determinava un esborso di 200,00 euro per la registrazione stessa, il pagamento di oltre 7 marche da bollo da 16,00 euro da apporre sulla modulistica e di ulteriori 300,00 euro per il solo contratto. Una cifra esorbitante ed inaccettabile che, da oggi, grazie alla nostra proposta di delibera non dovrà essere più versata».