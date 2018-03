Diga di Chiauci, tutto come previsto: non c’è più acqua

VASTO. Estate difficile per la diga di Chiauci che una settimana prima della fine di agosto si è avviata verso l'esaurimento.

Nulla di nuovo: era tutto scritto dopo che il commissario Franco Amicone aveva già avvertito tutti, ad inizio estate: «se non pioverà presto il territorio vastese sarà al collasso».

E così è stato: in pratica dal 27 agosto scorso non c'è più acqua nella diga che attraverso il fiume Trigno immette acqua destinata ai comuni della costa adriatica e in particolare a Montenero di Bisaccia (Campobasso) e a San Salvo (Chieti), sia per uso potabile e sia a servizi dell'agricoltura e delle zone industriali.

La mancanza di precipitazioni e il caldo, con le temperature che sono risalite, ha prosciugato del tutto l'invaso che lavora attualmente a 3 milioni di metri cubi d'acqua, ma che ne dovrebbe poter sopportare, con brevi interventi di potenziamento, almeno il doppio e con una capacità complessiva a opere ultimate di 15 milioni.

Ma il problema è stato generato anche a causa del mancato completamento in questi anni di alcune opere fondamentali per il pieno ed effettivo utilizzo.

Una vera beffa se si pensa che la prima pietra della diga di Chiauci fu posta il 22 settembre 1985 e dopo 32 anni, e un'inaugurazione, è ancora incompiuta, perché mancano opere complementari, senza le quali non si può riempire d'acqua.

Una diga dalle proporzioni gigantesche: 70 metri di altezza, 141 di lunghezza per una portata potenziale di oltre 14 milioni di metri cubi d'acqua che oggi servirebbe più che mai.

Fino ad ora sono stati spesi 125mln di euro, a cui si devono aggiungere altri 25mln di euro per il suo completamento. Si tratta di fondi mancanti solo parzialmente finanziati nel Masterplan Abruzzo e Molise.

Mancano ancora la sistemazione a valle dei dissipatori dell’ «Ammasso roccioso», il completamento del laghetto di Pescolanciano, la difesa di sponda nei comuni di Mafalda e Montenero di bisaccia (richiesta dalla Autorità di Bacino) e la sistemazione e il recupero ambientale dell'area di cava e della forra.



LA SITUAZIONE ATTUALE

Al momento l'acqua che circola nel fiume Trigno è di soli 80 litri al secondo attraverso l'attingimento di quattro pozzi nel tratto chietino e uno di quello di Montenero di Bisaccia.

San Salvo Marina e Vasto Marina vengono fornite con acqua trattata dall'Arap Servizi negli impianti di depurazione nella zona industriale di San Salvo che a sua volta utilizza lo stesso impianto. L'acqua potabile fornita alla Sasi, che provvede a distribuirla, è stimata in 80 litri al secondo, anche se in questi ultimi giorni è stata ridotto a 70 tenuto conto che seppur con le prime partenze dei turisti ci sono ancora presenze significative.

L'amministratore unico dell'Arap Servizi, Giuseppe Cellucci, ha annunciato che le cisterne contengono acqua disponibile fino a venerdì. Poi ci sarà bisogno di nuova acqua.

Una soluzione proposta è quella di utilizzare autobotti, sarebbero disponibili quelle dell'Esercito, per attingere acqua dal fiume Sangro. Ma occorre una delibera regionale per autorizzare il prelievo che dovrebbe avvenire, per garantire almeno 40 litri al secondo. Per movimentare questa quantità minima d'acqua ci vorrebbero almeno 115 viaggi con autocisterne da 32mila litri. Da stabilire chi dovrà sopportarne i costi ma soprattutto il coordinamento di tutte le attività che dovrebbe cadere in capo alla Prefettura.

Dall’ultimo tavolo è emerso comunque che non si sono situazioni critiche e che il flusso dell'acqua è regolare.

Se l'assenza di piogge dovesse perdurare per altri 5 giorni si dovrà verificare la situazione delle vasche a disposizione dell'Arap Servizi che dovranno essere rifornite tramite autobotti da 32mila litri attingendo acqua per uso civile da 4 punti di prelievo nel territorio di Mozzagrogna e 5 per uso industriale nel territorio di Torino di Sangro. La prossima riunione è programmata sempre in Prefettura a Chieti per il prossimo 5 settembre.





I MANCATI LAVORI

Tra i primi interventi messi in cantiere dal commissario, in carica da pochi mesi su nomina della Regione Abruzzo, è l'appalto per la sistemazione di un ammasso roccioso che limita l'utilizzo in entrata dell'acqua e la sistemazione delle paratoie che già prima della fine dell'anno permetterà di raddoppiare la capienza consentita da 3 a 6 milioni di metri cubi d'acqua.

Ma la vera svolta, assicura il commissario del Consorzio di Bonifica Sud saranno le opere che consentiranno, una volta completate, nel 2020 di portare la capienza della diga di Chiauci a 15 milioni di metri cubi «che ci permetteranno di non avere più problemi e di non trovarci perennemente in situazione di emergenza».

Per l'attuale emergenza, Amicone a inizio della prossima settimana incontrerà i vertici della Sasi, la società che distribuisce l'acqua in questo territorio, e dell'Arap Servizi, che gestisce il trattamento delle acque dell'invaso di Chiauci. Sul tavolo la proposta di trattare le acque del fiume Sangro nell'impianto di San Salvo da immettere poi in rete.



SETTIMANE CONVULSE

Diverse riunioni si sono svolte nei mesi scorsi in Prefettura a Chieti e presso la sede del Consorzio per aggiornamenti continui sulle condizioni dell'invaso di Chiauci.

Preoccupazione tra i sindaci del comprensorio. Il primo cittadino di San Salvo, Tiziana Magnacca ha ricordato come nei mesi scorsi il Comune abbia partecipato ai diversi tavoli di lavoro per monitorare la situazione di Chiauci convocati dal prefetto Corona e dal commissario del Consorzio Amicone.

Proprio Magnacca chiede che si attivi immediatamente e in maniera diretta la Regione Abruzzo: «nella nostra città c’è ancora una numerosa presenza di turisti oltre a considerare la riapertura delle aziende che avverrà la prossima settimana nella zona industriale di Piana Sant’Angelo. Fabbriche che sono approvvigionate idricamente dalla diga di Chiauci per il tramite dell'Arap».

Critico anche il consigliere regionale di Forza Italia Mauro Febbo che sottolinea come l'invaso potesse essere aumentato di circa due milione di metri cubi di acqua in più: «il problema era conosciuto da mesi e nulla e' stato fatto. E' incredibile con quanta superficialita' - spiega Febbo - viene affrontata un'emergenza di tale portata visto che parliamo di un territorio come il vastese dove e' fondamentale e indispensabile monitorare l'uso della preziosa risorsa idrica sia per il comparto agricolo sia per il settore turistico sia per la zona industriale di San Salvo».

Stando all'ultimo verbale del servizio Dighe di Napoli, e' possibile invasare acqua fino ad un livello di 738 Metri sul livello del mare, pari a circa tre milioni di metri cubi e con le dovute autorizzazioni e lavori e' possibile arrivare a 740 metri invasando ulteriori due milioni circa di metri cubi di acqua.

Febbo vorrebbe conoscere la situazione delle paratoie, ovvero se sono state, in quest'ultimo periodo, sottoposte alla loro manutenzione straordinaria o revamping tecnologico visto che risultano essere state gia' installate e collaudate presso la diga.

«E' insopportabile», continua Febbo, «che il Consorzio Vastese, dopo tre anni, abbia ancora un Commissario, il quarto, e non un organo democraticamente eletto come le stesse Organizzazioni Professionali chiedono da tempo».

BUCCIARELLI: «GESTIONE FALLIMENTARE»

«La responsabilità di quello che sta accadendo è tutta del Consorzio di Bonifica Sud, di cui è commissario è Franco Amicone», commenta Angelo Bucciarelli, esponente vastese del Pd. «La responsabilità è tutta in capo all'attuale gestione che non ha saputo completare l'iter autorizzativo per aumentare la capacità dell'invaso, all'inizio del 2017, a 6mln di metri cubi, sufficienti a soddisfare l'intero fabbisogno agricolo, industriale oltre che turistiche. Ma lui no! Lui, Amicone, si è affidato, diciamo così, alla sorte, contravvenendo ai consigli dell'Ufficio Dighe del ministero delle Infrastrutture che, più volte, ha sottolineato di "adeguare, di rafforzare e consolidare la struttura tecnico-organizzativa del Consorzio" in modo da poter autorizzare l'aumento dell'invaso».

Secondo Bucciarelli l'improvvisazione e il pressappochismo nella gestione del Consorzio di Bonifica sud prende corpo con una delibera commissariale, a firma del commissario, Franco Amicone, la n.36 del 26.02.2017: «una delibera con cui si assegna la progettazione esecutiva (o definitiva, non si capisce) per avere un finanziamento di 4mln di euro, per risolvere la messa in sicurezza della stessa Diga, che nell'immediatezza della crisi drammatica che stiamo vivendo, non risolve nulla. Nulla. Perché, Amicone, sa benissimo che questi lavori, tra espletamento della gara, ricorsi e lavori, passeranno anni e anni e anni. Senza considerare, poi, la superficialità dell'iter procedurale per arrivare alla delibera. Una delibera che solleva molti dubbi: 1) In considerazione dell'elevato importo dei lavori, 4 mln di euro, perché l'incarico di progettazione non è stato fatto tramite bando pubblico, con procedura aperta e non con la trattativa privata ( trattandosi di finanziamento pubblico)? E poi, è stata fatta un'indagine esplorativa, come prevede l'art. 36, utilizzato per la procedura di gara, volta a raccogliere tutte le istanze da parte dei professionisti interessati all'incarico? La procedura esplorativa è stata pubblicata, per la trasparenza, sul sito dell'ente per dare a tutti la possibilità di venirne a conoscenza?

Perché sono state invitate solo due ditte, da come si evince dalla delibera, la "Società C.&S. Di Giuseppe" e "Studio Tecnico prof Antonio Montepara"?»