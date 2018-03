Demansionamento del dipendente, ex direttore Parco D’Abruzzo condannato alla Corte dei Conti

ABRUZZO. L’ex direttore del Parco nazionale d’Abruzzo, Vittorio Ducoli, è stato condannato dalla Corte dei Conti al pagamento di 5 mila euro in favore delle casse dell’Ente per cui ha lavorato dal 2008 al 2011.

La Procura aveva richiesto la condanna al pagamento di 18.558 euro a causa delle spese sostenute dall’ente a seguito della soccombenza in una causa di lavoro, per demansionamento, instaurata da un dipendente.

Una sconfitta arriva in primo grado nel 2012 e confermata anche in appello due anni dopo.

Una condanna, secondo la procura contabile, diretta conseguenza della «condotta gravemente colposa» del direttore Ducoli, che decise di affidare al dipendente in questione, appartenente all’area B, cioè ad un’area connota per un’attività di concetto, all’espletamento di mansioni meramente manuali: spazzare i giardini di Pescasseroli, collaborare all’elettrificazione di un recinto e quant’altro.

Secondo la Procura, le due sentenze del giudice del lavoro hanno efficacemente descritto l’illegittimità della disposizione organizzativa adottata dal direttore Ducoli, che poteva evitare i problemi «se si fosse usata una minima diligenza nel verificare ex ante la coerenza della iniziativa organizzativa con il limite di legge».

L’ex direttore si è difeso ricordando che il Parco aveva una copertura assicurativa e spiegando pure che le mansioni assegnate al dipendente erano pienamente compatibili con la sua appartenenza all’area B, soprattutto in un ente come un Parco nazionale dove lavorare al Giardino del Centro visite di Pescasseroli era «in realtà un mansionamento di rilevante prestigio».

I giudici della Corte dei Conti hanno però rilevato che non c’era alcuna copertura assicurativa e che sussistono «tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativo-contabile».





Nella sentenza si evidenzia inoltre che l’Ente Parco si sarebbe mosso anche con un certo ritardo per la difesa davanti al giudice del Lavoro: «la notifica arrivò il 10 maggio 2010, mentre la deliberazione di affidare l’incarico difensivo all’Avvocatura dello Stato è datata 21 settembre 2010. Non può sfuggire il fatto che l’Ente, ha indugiato oltre quattro mesi prima di interessare l’Avvocatura, peraltro nell’imminenza della scadenza dei termini di costituzione in giudizio».

I giudici contabili sottolineano pure che l’incarico difensivo venne accompagnato da una «laconica relazione di accompagnamento, della consistenza di meno di una pagina, scevra di specifiche contestazioni, riferimenti, circostanze o informazioni utili ad organizzare, peraltro nel giro di poco più di una settimana, la difesa erariale».

Il legale rappresentante pro tempore dell’ente, invitato dal Giudice a comparire per l’interrogatorio formale all’udienza del 21 aprile 2011, non si presentò neppure e inviò un proprio delegato (il responsabile delle risorse umane), «peraltro neppure ben informato dei fatti di causa», sottolineano i giudici.

«Né l’Ente, rappresentato dal Ducoli fino a febbraio 2011, ha ritenuto di dover fornire all’Avvocatura, in avvio del giudizio, elementi istruttori utili per la gestione del contenzioso, indicando propri testimoni, contestando i fatti dedotti da controparte, ricostruendo in fatto e in diritto la situazione (come, ad esempio, nella memoria di costituzione nel presente giudizio, anche con riguardo al curriculum lavorativo del dipendente), tanto che la stessa Avvocatura, mandata a difendere una causa senza elementi da spendere a proprio favore, esprimeva fin da subito “le proprie perplessità in ordine ad un possibile esito favorevole della vertenza” (nota del 12 novembre 2011). Se la causa poteva essere meglio difesa, ciò richiedeva necessariamente un minimo fattivo interessamento da parte del direttore, il quale aveva adottato il provvedimento organizzativo in contestazione e doveva fornire all’Avvocatura gli elementi del caso».





LO SCONTO

I giudici contabili hanno deciso comunque di addebitare a Ducoli sono 5 mila euro dei 18 richiesti in quanto «il direttore ha comunque operato nell’interesse del Parco da lui diretto» e la liquidazione, «invero particolarmente generosa, del danno riconosciuto al dipendente, all’esito della causa di lavoro, suggeriscono di fare ampio uso del potere di riduzione dell’addebito».

Nella sentenza si sottolinea anche il fatto che al momento dell’appello il Direttore non era più in carica e che l’Ente avrebbe potuto evitare l’appello in secondo grado, evitando di aggiungere spese alle spese; la sentenza fu impugnata, invece, su suggerimento della stessa Avvocatura dello Stato».

a.l.