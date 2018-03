Processate Chiodi per i tetti di spesa alle cliniche: rinvio a giudizio e storia che continua

PESCARA. Cominciata questa mattina, davanti al Gup del Tribunale di Pescara Gianluca Sarandrea, la discussione relativa al procedimento sui tetti di spesa delle cliniche private per l'anno 2010, che conta tra i cinque imputati l'ex governatore abruzzese Gianni Chiodi, l'ex sub commissario Giovanna Baraldi e l'ex assessore regionale Lanfranco Venturoni.

Siamo giunti appena all’udienza preliminare e la decisione di oggi stabilirà solo se vi sarà o meno un rinvio a giudizio degli imputati e dunque se vi sarà un processo.

L'unico imputato presente in aula è Chiodi.

Nella mattinata di oggi è stata completata la discussione: prima hanno preso la parola i legali di Francesco Nicotra e Lanfranco Venturoni, i due tecnici dell'Agenzia nazionale per i servizi regionali imputati insieme a Chiodi, Baraldi e Venturoni, attualmente è in corso l'arringa dell'avvocato di Baraldi, mentre a breve sarà la volta della difesa dell'ex presidente della Regione.

Tutti gli imputati devono rispondere, a vario titolo, dei reati di falso, violenza privata ed abuso d'ufficio.





I due tecnici dell'Agenas di concorso in abuso d'ufficio. Il procedimento prese il via dall'esposto presentato dal titolare della clinica privata Synergo, in seguito al ridimensionamento dei tetti di spesa per le cliniche private.

Secondo l'accusa Chiodi, coinvolto in qualità di ex commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario, avrebbe fatto firmare alle cliniche private contratti di prestazione di assistenza ospedaliera, collegando la firma al pagamento dei crediti che le cliniche vantavano nei confronti della Regione.

Sempre a giudizio dell'accusa, l'ex presidente della Regione avrebbe fatto pressioni sulle cliniche per far firmare quei contratti e avrebbe tenuto un «generale atteggiamento ostruzionistico volto a non fornire i dati per procedere all'attuazione della metodologia utilizzata per realizzare i tetti di spesa».

La denuncia dell’Aiop si inserisce in un intricatissimo scacchiere a più dimensioni che riguarda l’ambito sanitario e quello economico dei rimborsi ma anche tutta una serie di prestazioni, l’extrabudget ed il riaccreditamento allora di Villa pini ancora in procedura di fallimento avviata ma non conclusa.

Nella vicenda anche una serie di ricorsi al tar con esiti alterni e non univoci.

Nel calderone sono finite poi minacce più o meno velate da parte dell’allora giunta regionale ed un presunto atteggiamento “ritorsivo” verso il gruppo delle cliniche in un momento in cui all’inizio del commissariamento c’era necessità di ridurre spese.

Prima che guerra giudiziaria è stata guerra politica e quella forse è ancora in atto.







RINVIO A GIUDIZIO: IL PROCESSO SI FARA’

A processo il 6 dicembre, davanti al giudice Maria Michela Di Fine, l'ex governatore abruzzese Gianni Chiodi, l'ex sub commissario Giovanna Baraldi, l'ex assessore regionale Lanfranco Venturoni e i due tecnici dell'Agenzia nazionale per i servizi regionali, Francesco Nicotra e Lanfranco Venturoni.

Questa mattina, nell'aula nove del tribunale di Pescara, è stata completata la discussione, con le ultime arringhe delle difese e un breve intervento del pm Andrea Papalia.

Alle 13.30 è arrivata la sentenza del Gup Gianluca Sarandrea che ha rinviato a giudizio i cinque imputati per tutti i capi d'imputazione.







CHIODI: «CONTRO DI ME POTERI FORTI E NON ABITUATI ALLE REGOLE»

«Sono l'unico politico in Italia che nei rapporti con la sanita' privata e' finito sotto processo per avere fatto l'interesse pubblico, con l'accusa di avere violentato la sanita' privata, anche se non credo di avere tutta questa potenza per violentare possessori di emittenti televisive ed oggi anche di giornali, senza dimenticare che la sanita' privata in alcune zone, magari non in Abruzzo, e' qualcosa che fa tremare».

Cosi' l'ex governatore abruzzese, Gianni Chiodi, a margine dell'udienza sui tetti di spesa delle cliniche private per l'anno 2010.

«Se ci fate caso - ha sottolineato Chiodi - ci sono due presidenti di Regione che hanno concluso il proprio mandato con vicende attinenti la sanita' privata, per ragioni diversissime, ma con gli stessi pm e le stesse parti civili. La sanita' privata in Abruzzo ha una storia faticosa, Gaspari la definiva 'rapace amministratore di risorse pubbliche'. Sono tranquillo per il mio operato - ha detto ai cronisti - e fiero di cio' che ho fatto, perche' ho fatto si' che ci fossero i contratti, visto che in Abruzzo prima non c'erano e si regalavano 200 milioni di euro alla sanita privata. La legge li prevedeva ed era dunque necessario che ci fossero, anche se certo non erano abituati a vederli e contavano sul fatto che non ci fossero, perche' cio' avrebbe facilitato le loro possibilita' speculative in senso economico. Inoltre ho ridotto il budget della sanita' privata, ho risanato la sanita' e nel frattempo sono aumentati i Livelli essenziali di assistenza. La maggior parte delle volte - ha concluso - c'e' il rinvio a giudizio, le procure vanno avanti e i gup fanno cosi' ma nel processo sara' piu' facile dimostrare l'infondatezza delle accuse, anche se e' un po' strano vedersi perseguiti penalmente per questo».





CLINICHE SODDISFATTE

«E' andata benissimo dal punto di vista delle parti civili, visto che è stato disposto il rinvio a giudizio di tutti gli imputati per tutti i capi d'imputazione. Ritenevamo inevitabile e imprescindibile una verifica dibattimentale».

Così Tommaso Marchese, legale delle parti civili Synergo e Villa Serena, commenta il rinvio a giudizio dell'ex governatore Gianni Chiodi e degli altri quattro imputati nell'ambito del procedimento sui tetti di spesa alle cliniche private per l'anno 2010. «Questa non è una pronuncia di condanna, ma un rinvio a giudizio degli imputati - osserva Marchese - e nel dibattimento avremo modo di dimostrare che quello che abbiamo denunciato, dedotto e argomentato in sede di udienza preliminare è più che sufficiente per fondare le responsabilità degli imputati».