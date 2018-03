Cam, evitato fallimento (per ora): trovato l’accordo con Luco e Sagem

AVEZZANO. «Salvi i posti di lavoro Cam: è garantito il servizio idrico al territorio grazie alla responsabilità dei sindaci soci; stigmatizzato il comportamento del sindaco di Luco».

E’ Il primo cittadino di Tagliacozzo Vincenzo Giovagnorio a raccontare quello che è successo ieri nell’attesa riunione alla quale non ha partecipato il sindaco di Luco, Marivera De Rosa, che ha inviato una lettera per spiegare di aver preferito non presentarsi per «lasciare discutere i soci serenamente e senza condizionamenti il punto all’ordine del giorno riguardante il comune che rappresento».

Anche perché, in effetti, tutta la questione ruotava intorno al Comune di Luco che vanta un titolo di credito nei confronti del Cam di 1,3 milioni di euro- come molti altri comuni d'altronde – e che ha proceduto lo scorso 11 luglio al pignoramento di tutti i conti di quest'ultimo impedendone di fatto la gestione.

Ma lo stesso Comune di Luco è debitore nei confronti di Segen per quasi 900.000 euro. Nei giorni scorsi proprio il sindaco De Rosa aveva avanzato una proposta che prevedeva la risoluzione dell’intero debito maturato negli ultimi 10 anni dal Cam verso il Comune.

Poi il Consorzio Acquedottistico trasferirebbe una parte di debito (circa 800 mila euro) alla Segen e i restanti 150mila euro al Comune di Luco.





Alla fine nella riunione di ieri si è scongiurato il fallimento del Cam e ha prevalso il senso di responsabilità: dopo una lunga e difficile riunione i sindaci hanno votato una deliberazione assembleare che ha dato mandato al consiglio di gestione del Cam di formalizzare la proposta di accordo del Comune di Luco, con il Consorzio Acquedottistico stesso e Segen S.p.a.

«Dopo l'appello dei rappresentanti delle sigle sindacali dei dipendenti Cam – spiega Giovagnorio - la coscienza degli Amministratori marsicani ha avuto un ulteriore sussulto anche perché erano a rischio 140 posti di lavoro. Fino ad ora si è potuto andare avanti grazie alla disponibilità personale dei dirigenti e grazie al senso del dovere di tutti i dipendenti, cui va sicuramente il ringraziamento dei sindaci marsicani e la solidarietà per i numerosi e gratuiti attacchi subiti in questi giorni».

Dopo numerosi tentativi di accordo intrapresi dalla presidente Attili, dall'Amministratore Delegato

Venturini e dal consigliere Floris, e successivamente alla riunione dei soci convocata lo scorso giovedì 20 luglio dai sindaci di Tagliacozzo e Carsoli non andata a buon fine la svolta delle trattative si è avuta nel pomeriggio di sabato scorso con un altro incontro dei Comuni aderenti a Segen, voluto dai sindaci Giovagnorio di Tagliacozzo, Ciciotti di Capistrello e Berardinetti di Sante Marie, cui hanno partecipato anche De Filippis di Civitella Roveto e Buffone di Balsorano. Se la De Rosa non fosse stata accondiscende con CAM per il suo titolo di credito, i sindaci Segen non avrebbero fatto altrettanto in merito al debito che invece Luco ha nei confronti di Segen. D'accordo con questa linea anche i sindaci Nazzaro di Carsoli, Amiconi di Magliano, Morgante di Scurcola e Lorenzin di Cappadocia. Si è ritenuto quindi di percorrere la strada di un accordo a tre, tra Cam, Segen e il Comune di Luco.

Pochi minuti prima dell'inizio dell'assemblea Cam è pervenuta dal Comune di Luco la proposta di accettare la risoluzione del contenzioso con le specifiche condizioni che prevedono anche il coinvolgimento di Segen.

«PAZIENTI TRATTATIVE»

«La composizione finale», commenta il sindaco Giovagnorio, «si è avuta grazie alle pazienti trattative intraprese dall'Amministratore unico di Segen spa Fernando Capone e grazie alla disponibilità degli 11 sindaci compartecipanti di segen che si accollano così un'ulteriore responsabilità per la loro società. Il neo Sindaco di Luco Marivera De Rosa ha voluto così addivenire ad un accordo alzando la posta in gioco fino al limite delle somme esigibili. Tale atteggiamento è stato da tutti stigmatizzato e ritenuto irresponsabile e ricattatorio».

Si è deciso di prevedere che i soci C.A.M. da ora in poi non assumano più atteggiamenti così aggressivi nei confronti della loro società partecipata. Tale principio sarà presto formalizzato dall'assemblea stessa e sarà vincolante per tutti gli amministratori, quelli attuali e quelli che succederanno.

IL NUOVO CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

In seguito all'intervento del sindaco di Aielli si è poi proceduto al rinnovo dei componenti del Consiglio di Sorveglianza: Alessandro Pierleoni, Consigliere comunale di Avezzano, Antonio Mostacci, Sindaco di Collarmele e Felicia Mazzocchi nella sua qualità di tecnico revisore contabile. La travagliata assemblea si è conclusa con le dimissioni della Presidente del Consiglio di gestione Paola Attili, cui il sindaco di Tagliacozzo ha tributato «il dovuto ringraziamento a nome di tutti gli altri sindaci, per il lavoro svolto e per la passione e la dedizione profuse per il bene dell'Azienda».

Il sindaco di Avezzano ha preso impegno di convocare una riunione dei sindaci compartecipanti al CAM per valutare possibili candidature per il rinnovo del consiglio di gestione.

Da parte della maggioranza dei sindaci si è auspicata una scelta dettata, «non più da criteri di spartizione politica, ma esclusivamente dalle capacità, dalle competenze e dalla professionalità dei tecnici proposti».