Multe al vice sindaco di San Giovanni Teatino, la richiesta di archiviazione che irrita il M5S

SAN GIOVANNI TEATINO. Il Movimento 5 Stelle, durante le scorse elezioni amministrative aveva preteso il rispetto delle regole, facendo rimuovere e sanzionare tutte le pubblicità elettorali abusive.

Il Consigliere Mario Cutrupi ha ottenuto, dopo incredibili ritardi, le informazioni di quelle 38 multe. Al momento solo 2 risultano regolarmente pagate, per 31 è stato presentato un ricorso, mentre per 5 non risultano pagamenti o ricorsi.

Undici sanzioni sono state comminate per manifesti abusivi, altre 11 per omessa indicazione del committente, 11 per omessa indicazione della tipografia, 4 per l’ installazione di impianti senza autorizzazioni e 1 per pubblicità fonica su strada senza autorizzazione.

«Non sono poche le cose che meritano di essere approfondite», secondo Cutrupi che per chiarire i tanti dubbi ha presentato anche una interrogazione.





IN ATTESA DELLE CONTRODEDUZIONI

Da quasi un anno la Prefettura ha richiesto al comando della Polizia Locale le controdeduzioni, indispensabili per poter verificare i ricorsi presentati dai multati e, senza le quali si rischia la prescrizione dei procedimenti.

«Una strana coincidenza», fa notare Cutrupi, «il fatto che solo dopo che il MoVimento 5 Stelle ha cominciato ad interessarsi della situazione le tanto attese controdeduzioni sono state inviate alla Prefettura».





IL MANIFESTO ABUSIVO

Ma i pentastellati vogliono vederci chiaro anche sulle multe del super votato assessore e vice sindaco Giorgio Di Clemente. Sono due le sue sanzioni che secondo il Movimento 5 Stelle non sono chiare.

Nella prima si contesta l’esposizione di uno striscione di alcuni metri all’esterno di un balcone, ma il vice sindaco, nel ricorso, lo descrive come «manifesti affissi all’interno di comitati di modeste dimensioni utilizzato come punto di riferimento del candidato nei confronti della cittadinanza al fine di raccogliere le istanze dei cittadini. La visibilità è ridotta e lo scopo elettorale è ridotto», sostiene il vice sindaco.

Il ricorso presentato per la seconda multa (pubblicità fonica in macchina non autorizzata) descrive invece una situazione diametralmente opposta a quella che hanno relazionato gli agenti di servizio quel giorno.

Secondo i vigili Di Clemente sarebbe stato fermato a bordo della sua automobile mentre «effettuava pubblicità fonica non autorizzata». E, sempre dal verbale, si legge che l’uomo avrebbe spiegato «di non esserne in possesso e che la richiesta di rilascio era stata già presentata».

Ma nel ricorso il vice sindaco non si difende in questo modo ma appellandosi all’articolo 7 della legge 24 aprile 1975 numero 130 (ovvero quella sulla propaganda elettorale) che disciplinerebbe la materia e non il Codice della Strada come scritto sul verbale.





Insorge Cutrupi: «si è appellato ad un articolo di legge che nulla ha a che fare con la situazione».

L’articolo in questione recita: «le affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda negli spazi di cui all’articolo 1 possono essere effettuate direttamente a cura degli interessati.).

«Inspiegabilmente», continua Cutrupi, «il comandante della polizia locale propone al Prefetto l’annullamento in autotutela, avallando nei fatti la discutibile tesi del vice sindaco».

Secondo il pentastellato a questo punto ad essere messa in gioco «è la credibilità di una di due istituzioni cittadine. Infatti abbiamo da una parte gli operatori della Polizia Locale e dall’altra il vice sindaco. Il comandante con la sua presa di posizione, sembra non avere dubbi».

Il Movimento 5 Stelle, leggendo i documenti, di dubbi ne ha tanti, per questo consegnerà un’interrogazione sulla vicenda all'assessore competente. «Siamo sicuri che l’amministrazione, nel voler fare piena chiarezza, risponderà già al prossimo consiglio comunale», chiude Cutrupi.