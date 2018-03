«Giardini di ville di noti professionisti innaffiati a spese del Comune di Pescara»

PESCARA. Maxi bolletta dell’acqua da 180mila euro per il Comune di Pescara. Una spesa spropositata per soli 12 mesi di servizio visto che l’acqua non potabile normalmente viene usata solo per annaffiare aree verdi o per lavare aree esterne.

Inevitabilmente, la somma ha fatto sorgere sospetti sul reale utilizzo dell’acqua e da qui la sconcertante risposta: quel contatore non solo risultano allacciate le utenze comunali dei settori Sport e Verde pubblico (dunque stadio Adriatico, impianti sporti di porta Nuova e tutto il verde pubblico della zona), ma addirittura anche utenze private di cittadini residenti nella zona ricompresa tra lo Stadio e la Pineta dannunziana.

Forza Italia ha deciso di portare il caso in Consiglio comunale per chiedere ufficialmente al sindaco Alessandrini di aprire un’indagine interna tesa ad accertare la verità dei fatti, rendendo, intanto, pubbliche le informazioni sino a oggi riservate inerenti la vicenda.





Secondo il capogruppo Marcello Antonelli, inoltre, l’Amministrazione comunale sarebbe a conoscenza di tale circostanza da circa un anno e sino a oggi non avrebbe fatto nulla per individuare i privati, che a questo punto avrebbero effettuato allacci abusivi al contatore comunale, per rivalersi sui consumi.

«Peraltro se tale circostanza fosse confermata», continua Antonelli, «sarebbe insopportabile perché quei costi sostenuti automaticamente ricadono sulle tariffe applicate per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali da parte delle società giovanili e dilettantistiche, ovvero quelle che più hanno difficoltà di sopravvivenza, anziché addebitarli in parte sul Verde pubblico e in parte sui cittadini privati, tra i quali, peraltro, sembrerebbe confermata la presenza di noti professionisti pescaresi che, pur vivendo in ville di assoluto prestigio nel cuore della Riserva dannunziana, devono evidentemente versare in condizioni di seria indigenza se si sono visti costretti a ‘sfruttare’ l’allaccio e il contatore del Comune per poter irrigare, forse i propri giardini».

E proprio per questo da alcuni giorni sono in corso lavori di straordinaria manutenzione presso lo Stadio Adriatico Cornacchia, per separare il collegamento della rete idrica di acqua non potabile dell’impianto e delle altre strutture sportive di Pescara sud dall’unico contatore sino a oggi esistente in via Pantini e installato dal Consorzio di Bonifica.

«Esprimiamo il nostro biasimo», continua Antonelli, «per il ritardo con cui sta operando il settore Verde pubblico, che ha sostanzialmente scaricato sul Settore Sport il compito di effettuare l’intervento, resta che la vicenda non può finire a tarallucci e vino. Per questa ragione ho presentato un’interrogazione urgente che lunedì prossimo dovremo discutere in aula, chiedendo al sindaco – ha detto ancora il Capogruppo Antonelli – se i fatti denunciati corrispondano, totalmente o parzialmente, al vero, sia in ordine ai costi sin qui affrontati dall’Ente, sia per quanto attiene alla presenza di forniture a carico di utenze private negli oneri sin qui affrontati dal Comune; chiederemo al sindaco Alessandrini se è sua intenzione avviare immediatamente un’attività di indagine tecnico-amministrativa, tesa all’individuazione dei privati che non hanno rimborsato, nel corso degli anni, i costi di acqua a loro carico, costi liquidati erroneamente dal Comune, e tale indagine sarebbe necessaria per avviare, ove possibile, le pratiche per il recupero delle somme; infine se non ritenga doveroso, al fine di garantire l’indispensabile trasparenza sulla vicenda vergognosa, mettere a disposizione della città tutte le informazioni che emergeranno dall’attività di indagine, fornendo i nominativi dei privati e le somme non versate dagli stessi».