Camera di commercio Pescara: il viaggio americano ed il mini danno erariale

PESCARA. Due trasferte istituzionali con una «indubbia colorazione turistica» e «senza badare a spese» per taxi («una quantità enorme di corse»), hotel, mance e minibar.

Spese «totalmente avulse dalle funzioni istituzionali». Tutto a carico della Camera di Commercio.

Per questo la Corte dei Conti ha condannato il presidente della Camera di Commercio di Pescara, Daniele Becci, il vice Carmine Salce e il presidente di Confindustria Luigi Di Giosafatte a restituire al Centro estero delle Camere di Commercio e alla Camera di Commercio 6.250 euro (Becci e Di Giosaffatte 2.500 euro l’uno, Salce 1.250 euro).

Spese ‘pazze’ che i tre avevano accumulato nel corso della trasferta del “Columbus Day” negli Stati Uniti d’America nel 2013 e 2014 costate alle casse della Centro estero e della Camera di Commercio 7.155,33 euro il primo anno e 11.456,79 euro il secondo.

Sono stati invece assolti i componenti del Consiglio camerale, il collegio dei revisori dei conti e della giunta camerale che hanno dovuto validare i verbali. Secondo i giudici per loro non è stata riscontrata una colpa grave.

«Non può pretendersi», si legge nella sentenza, «che l’organo amministrativo di un ente, né tantomeno quello di controllo, effettuino costantemente un esame minuto e completo, di tipo “inquisitorio”, sulla autenticità di documenti o sulla veridicità delle affermazioni del proprio presidente, sulla sua buona fede e sulla bontà degli incontri istituzionali o di rappresentanza programmati o da programmare».







«FATTO TROPPO POCO»

Secondo l’accusa i rappresentanti della Camera di Commercio una volta sbarcati in America non solo avrebbero speso troppo scegliendo costose soluzioni alloggiative e utilizzando solamente i taxi o auto con conducente per i propri spostamenti in Italia e negli Stati Uniti ma avrebbero concluso anche molto poco.

Il pm aveva fatto, ad esempio, notare che per il 2014, a fronte di una permanenza a Boston e New York di una settimana, «non risultava alcuna specifica attività organizzata nell’interesse e/o per conto degli enti che finanziavano la missione».

Era emersa, invece, un’unica e generica visita di cortesia presso la Italy-America Chamber of Commerce di New York della durata di un paio di ore, «a fronte di una permanenza a New York di un’intera settimana».

«VIAGGI NON COSTOSI»

Becci e gli altri si sono difesi rivendicando il lavoro fatto, spiegando che le missioni istituzionali all’estero rientrano appieno nell’ordinaria gestione degli affari e nelle finalità dell’ente camerale e che la trasferta americana in occasione del “Columbus Day” era in pratica l’unica missione all’estero per gli anni in questione. E poi ancora, hanno detto le difese, i viaggi non furono né lunghi né costosi, la delegazione presenziò esclusivamente a manifestazioni ufficiali con associazioni locali italo americane o religiose, sempre di matrice italiana. «la finalità istituzionale», hanno chiarito i tre, «risiede nel mantenimento di un legame tra comunità locali e terra d’origine, prescindendo da una funzione di stretta promozione economica; sono state sempre rispettate le norme regolamentari concernenti le trasferte dell’ente».





«SI DOVEVA SPENDERE MENO»

I giudici della Corte dei Conti hanno ritenuto che l’aggregazione di alcuni esponenti della Camera di Commercio di Pescara alla delegazione della Polizia di Stato possa considerarsi «non irragionevole e non incompatibile con le finalità dell’ente, nell’ambito delle scelte discrezionali di quest’ultimo». Insomma una posizione totalmente opposta rispetto a quella dell’accusa.

Ma per i giudici tutto poteva essere fatto spendendo comunque meno. Nella sentenza si fa ad esempio notare che il personale della Polizia di Stato di Pescara era stato autorizzato a partecipare all’evento in divisa, ma a proprie spese e fruendo di un periodo di congedo. Lo stesso avvocato Vincenzo Di Baldassarre, consulente del Centro estero, aveva partecipato a titolo personale ed a proprie spese ad entrambe le trasferte.

«Si tratta di circostanze che, unitamente all’esame dei resoconti delle due missioni, depongono decisamente per la sussistenza di una vocazione (anche) “edonistica” del viaggio», si legge nella sentenza.

Per questo, vista «la natura per così dire “promiscua” della trasferta, caratterizzata, accanto ai profili istituzionali, anche dalla verosimile sussistenza di un aggravio di costo, dettato da ragioni culturali o turistiche del tutto personali dei partecipanti» è stata determinata in via equitativa una quota di spese da imputare alle «finalità individuali, come tali estranee all’attività dell’ente e non ammissibili a rimborso».

Quindi calcolando gli oneri spesati dall’ente pubblico (viaggio, alloggio, vitto, ecc.) i giudici hanno deciso di imputare la cifra di 6.250 come extra a carico dei 3 viaggiatori.

La procura aveva anche contestato due prelevamenti in contanti «che non è dato conoscere come siano stati impiegati», uno da 342 euro e l’altro da 153 euro.

Ma secondo i giudici «è lecito supporre» che siano stati utilizzati per pagare spese in realtà giustificate e ammesse a rimborso (taxi, ristorazione, ecc.), dal momento che non figurano prelievi di contante, bensì spese pagate in contanti, nella distinta delle spese.



