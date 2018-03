Montesilvano, un palazzo al posto di un parcheggio vicino al Comune?

MONTESILVANO. Il consigliere comunale del gruppo misto, Gabriele Di Stefano, ha presentato una mozione per scongiurare la costruzione di un nuovo palazzo «in un posto sbagliato», in via Muzii, vicino a palazzo Baldoni, adibito da anni a parcheggio pubblico e mercato.

Il piano regolatore attualmente in vigore ed approvato nel 2001 prevedeva in quel sito un'area studio. Successivamente con un'osservazione è stata consentita sul singolo lotto una volumetria di tre metri cubi a metro quadro, con due opzioni: la prima consentiva il trasferimento della volumetria nel quadrante Q4, zona non densamente edificata ed il Comune diventava proprietario dell'area strategica per la città.

La seconda opzione consentiva la costruzione in loco.

«Tale seconda opzione va a snaturare la ratio che ha concesso un alto premio di cubatura», contesta Di Stefano.

A questo punto con la sua mozione il consigliere comunale del gruppo misto vuole eliminare la seconda opzione rendendo inedificabile l'area interessata e la cessione al patrimonio comunale volontaria (con contestuale trasferimento volumetrico) o forzosa con esproprio.

Secondo Di Stefano questo problema che oggi investe un’ area di pregio a rischio cemento, poteva essere risolto anni fa «evitando il pagamento di fitti altissimi la cui somma sicuramente ha superato il valore del terreno».

Il consigliere chiede che la mozione venga posta in discussione immediatamente e che il sindaco e i Consiglieri tutti non abbiano difficoltà ad approvarla «per evitare un nuovo scempio edilizio al centro della città, in un'area vitale e strategica».

Durante la commissione urbanistica del 27 giugno scorso è emerso che la ditta proprietaria dell’area di via Muzii, nel tempo ha più volte chiesto e ottenuto l’istruttoria del P.R.U. (Piano di recupero urbano con iter ancora in atto), mostrando anche la disponibilità ad una eventuale delocalizzazione dei volumi in un’area di proprietà comunale.

«Le aree acquisite alla proprietà comunale», continua Di Stefano, «come cessione di standard od altro non devono essere alienate, con la scusa di fare cassa o perché non sono al momento utilizzabili per mancanza di fondi. Se non servono oggi possono servire domani, perché gli spazi pubblici sono parte integrante del costruito. Viviamo in un'epoca nella quale i cittadini sono molto attenti al rispetto dell'ambiente e della vivibilità nella propria città e saranno giudici severi per lasciare ai propri figli una città nuova con molto verde e poco cemento».