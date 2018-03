La D’Orsogna Dolciaria di San Vito Chietino diventa svizzera

ABRUZZO. Il colosso svizzero del cioccolato Barry Callebaut ha firmato un accordo per rilevare D'Orsogna Dolciaria, società abruzzese specializzata in prodotti per l'industria alimentare, con l'obiettivo di potenziare le proprie attività in Europa nel settore delle 'Specialità e Decorazioni'.

D'Orsogna Dolciaria, azienda di stampo familiare fondata nel 1957 da Mario D'Orsogna e dalla moglie Lucia a San Vito Chietino, è fornitore delle maggiori multinazionali alimentari nella produzione di semilavorati per l'industria dolciaria.

Nel 2016 il gruppo, che opera con tre stabilimenti in Italia, India e Canada e impiega circa 300 dipendenti, ha venduto 12.000 tonnellate di prodotti, con un fatturato pari a circa 52 milioni di euro.

«D'Orsogna manterrà il suo marchio e la sua presenza in Abruzzo. Sono orgoglioso di portare nuove risorse nella regione in cui sono nato e dove la mia azienda è cresciuta», ha dichiarato l'a.d Valerio D'Orsogna.

Con l'acquisizione di D'Orsogna Dolciaria, Barry Callebaut diventerà uno dei leader nel settore dei prodotti di decorazione e di inclusioni e potrà espandere la propria offerta con nuovi prodotti tra cui amaretti, meringhe, biscotti, glasse, topping e inclusioni per gelati, yogurt, snack e decorazioni di cioccolato.

Antoine de Saint-Affrique, CEO di Barry Callebaut, ha spiegato: «siamo molto felici di dare il benvenuto a D'Orsogna Dolciaria e a tutti i suoi dipendenti nella famiglia Barry Callebaut. Questa acquisizione si inquadra perfettamente nella nostra strategia di «crescita intelligente» e ci permetterà di accelerare lo sviluppo del nostro settore Specialità e Decorazioni. D'Orsogna Dolciaria porta con sé un bagaglio unico di competenze ed esperienza che ci consentiranno di offrire ulteriore valore aggiunto ai produttori alimentari e ai clienti gourmet, specialmente nei segmenti del gelato e dei prodotti lattiero-caseari».

Non sono stati resi noti i termini della transazione che comunque è subordinata all'approvazione delle autorità competenti. La chiusura dell’operazione è previsto a settembre 2017.



IL GRUPPO BARRY CALLEBAUT

Con un volume di vendite su base annua di 6,7 miliardi di franchi (circa 6,1 miliardi di euro / 6,8 miliardi di dollari) nell'anno fiscale 2015/16, il gruppo Barry Callebaut con sede a Zurigo è leader mondiale nella realizzazione di prodotti a base di cioccolato e cacao di alta qualità – dall'approvvigionamento e lavorazione dei semi di cacao alla produzione dei migliori cioccolati, compresi ripieni di cioccolato, decorazioni e prodotti compositi. Il Gruppo gestisce più di 50 impianti produttivi dislocati in tutto il mondo e conta circa 10.000 dipendenti a livello internazionale.

Il gruppo Barry Callebaut rifornisce tutto il settore alimentare, a partire dai produttori di beni alimentari fino agli utenti artigianali e professionali del cioccolato, come ad esempio cioccolatieri, pasticceri, fornai, hotel, ristoranti o ditte di catering. I due marchi internazionali che rispondono alle esigenze specifiche di questi gourmet sono Callebaut® e Cacao Barry®.

Il gruppo Barry Callebaut è impegnato nella produzione sostenibile del cacao entro il 2025 attraverso la sua iniziativa "Cocoa Horizons" al fine di garantire i futuri approvvigionamenti di cacao migliorando i mezzi di sussistenza agricoli.