Vacanze spezzate da un terremoto di magnitudo 6.7 tra Grecia e Turchia

GRECIA. Sono almeno due le persone morte e oltre 100 sono rimaste ferite a causa di un forte terremoto, magnitudo 6.7, che ha colpito il Mar Egeo, tra Grecia e Turchia.

La scossa e' stata avvertita all'1.31 del mattino (mezzanotte e mezza in Italia), con epicentro a circa 10 chilometri a Sud di Bodrum, nota localita' turistica della Turchia, e a 16 chilometri dall'isola greca di Kos, dove le due vittime hanno perso la vita per il crollo del soffitto di un bar.

Sono solo le prime notizie che fino ad ora arrivano a fatica anche attraverso i social per via dei collegamenti difficoltosi e della notte. Con l’alba però i danni e la morte stanno affiorando con tutta la loro tragicità.

Il servizio geologico Usa ha reso noto che la profondita' dell'epicentro era di appena 10 chilometri sotto il fondo marino. Il capo della protezione civile turca, Mehmet Halis Bilden, ha detto alla Cnn che le scosse di assestamento stanno continuando e ha invitato la popolazione a non tornare negli edifici danneggiati. Il centro sismologico europeo ha segnalato a Bodrum un "piccolo tsunami", con il livello dell'acqua che si e' alzato per il sisma.

Nell'isola di Kos un vecchio palazzo e' crollato, ferendo gli abitanti. Quella di Kos sembra essere l'area maggiormente colpita dal sisma per ora ma solo perchè la più affollata.

Nella notte sono stati allestiti centri di raccolta e di soccorso dove residenti e turisti si sono raccolti. Difficoltosi i primi soccorsi e l'assistenza ai feriti. Moltissimi hanno dormito fuori casa.

I crolli sarebbero molti e hanno interessato anche strutture molto antiche.

Danni si registrano anche nelle zone costiere tra Grecia e Turchia dove uno tsunami ha prodotto danni sui paesi e porti. Secondo quanto si apprende una onda non alta si sarebbe propagata con violenza inondando paesi e trasportando barche per decine di metri.

Molte le scene di panico e di gente in fuga.

Secondo i centri di rilevamento turchi sarebbero oltre una trentina le repliche sismiche registrate tutte al di sotto di magnitudo 6.7 ma comunque molto elevata.



«Il principale problema al momento e' la mancanza di elettricita' in diverse aree della citta'», ha spiegato il sindaco di Bodrum, Mehmet Kocadon, alla NTV , precisando che in Turchia per il momento non sono state segnalate vittime.

Il terremoto e' stato sentito anche nella penisola di Dacta, altra importante localita' turistica turca, e a Smirne, terza citta' della Turchia, oltre che nell'isola greca di Rodi. Grecia e Turchia si trovano sulla linea di una grande faglia e vengono regolarmente colpite da terremoti. Il peggiore, tra i piu' recenti, risale al 17 agosto del 1999 con una scossa magnitudo 7, nei pressi della citta' turca Izmit, sul Mar di Marmara, che uccise 17.000 persone.





Nel centro di Kos, isola molto turistica, ci sono centinaia di bar, e proprio in questi locali si trovavano le tre persone che, fra quelle ricoverate in ospedale, versano in gravi condizioni ma non sono in pericolo di vita.



Le autorità hanno avvertito la gente di stare lontano dalle spiagge, dopo un principio di tsunami.









DUE MORTI: «SONO STRANIERI»

Le due persone morte sull'isola greca di Kos a causa del terremoto di magnitudo 6.7 erano "straniere".

Lo ha riferito il sindaco dell'isola, Georges Kyritsis che parla anche di 120 feriti (solo nella sua isola) .

Secondo quanto riferiscono i media stranieri i due morti sarebbero stati colpiti da macerie mentre erano in un quartiere molto frequentato di Kos dove poco prima dell’1 di stanotte c’era molta gente e tanti locali affollati.

La zona più danneggiata è quella del porto dell'isola dove il traghetto Blue Star Paros non ha potuto attraccare e ha continuato la sua traversata verso Rodi, ha riferito l'agenzia di stampa greca Ana.

Successivamente si è appreso che le due vittime del terremoto sono due turisti, un uomo turco di 39 anni e un 27enne svedese.

Lo ha riferito il governatore della regione Sud Egeo Giorgos Chatzimarkos ad una radio greca. Entrambi sono morti nel crollo di un bar.

Tweets by risvan3402



PANICO E VOGLIA DI FUGGIRE

Lo shock è stato tanto e in molti paesi delle isole greche e turche i tanti turisti vogliono solo andare via. Nell’isola di Kos si è creata una ressa di turisti che attendono traghetti per il continente turco che pare tuttavia non possono attraccare per i danni riportati dallo tsunami e per ora ogni possibile evacuazione deve essere rimandata.

Con il passare delle ore la situazione potrebbe diventare più difficile.







ORE 12. CAOS E DISTRUZIONE MA NO ALTRE VITTIME

Le autorità turche hanno inviato una nave dalla località turca di Bodrum a Kos per avviare l'evacuazione di circa 200 turisti turchi rimasti bloccati sull'isola.

Nel'isola un cittadino turco è morto e altri due sono rimasti feriti. Uno di loro è in gravi condizioni ed è stato trasferito ad Atene, mentre un'altra persona si è fratturata una gamba. Molte persone sono state ferite anche nella provincia egea di Muğla, ma secondo il governatore Esengül Civelek non ci sono vittime o danni strutturali.





160 REPLICHE

L'osservatorio per i fenomeni sismici di Kandilli, a Istanbul, il piu' importante della Turchia, ha emesso un comunicato con il quale fornisce dei dati rispetto al terremoto che questa notte ha colpito la costa egea tra la Grecia e la Turchia.

I sismologi di Kandilli hanno registrato una magnitudo massima di 6,6, con epicentro a 10 chilometri dalla costa turca, e una profondita' di 5 chilometri. Sono 160 le scosse di assestamento registrate, la piu' potente delle quali ha raggiunto la magnitudo di 4,8. In base al fenomeno sismico registrato dal centro di Kandilli la magnitudo massima delle scosse di assestamento attese potra' raggiungere i 5,5. Per quanto riguarda lo tsunami, il fenomeno viene definito "non paragonabile" a quanto avvenuto in estremo oriente. Il volume d'acqua registrato e' infatti di 13 centimetri, tale da creare un'onda di quasi 40 centimetri, capace di inondare fino a 100 metri verso l'interno delle isole turche. Una imbarcazione e' stata inviata dalla Guardia Costiera turca da Bodrum all'isola greca di Kos per evacuare i circa 60 cittadini turchi presenti sull'isola.







Tweet riguardo earthquake turkey