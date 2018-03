Pronto soccorso Pescara, pochi infermieri al triage: «stress psicofisico inaccettabile»

PESCARA. 98 mila accessi annui al Pronto Soccorso di Pescara ma l’attività quotidiana di chi lavora al triage è sempre più difficile.

Il sindacato infermieri Nursind riceve continue segnalazioni relative al sovraffollamento del Pronto Soccorso e dell’osservazione breve ed alle problematiche affrontate dal personale infermieristico.

Il triage è svolto, infatti, proprio da infermieri esperti e formati: sono loro che devono valutare per primi i sintomi del paziente, identificare le condizioni potenzialmente pericolose per la vita ed attribuire un codice di gravità per stabilire le priorità di accesso alla visita medica.

L'infermiere, presente nella zona di accoglimento del pronto soccorso, opera sotto la supervisione del medico in servizio, responsabile dell’attività.





«I due infermieri dedicati al triage di Pescara sono del tutto insufficienti», denuncia il Nursind, «ne sarebbero necessari almeno tre con il supporto di un operatore sanitario ed un amministrativo, così come indicato nel Decreto del Presidente della Regione Abruzzo in qualità di Commissario ad Acta n. 118 del 10 dicembre 2015».

In momento di elevato afflusso, (circostanze ormai frequenti) sono stati registrati lunghi tempi di attesa sia per i codici gialli che per i verdi, alle valutazioni dei pazienti appena giunti si sommano quelle di coloro che attendono, amplificando il potenziale rischio, tendente all’attuale, di eventi avversi.

«Va da sé», continua il rappresentante del Nursind, «che il personale infermieristico in servizio, pur lavorando con la massima diligenza e professionalità, è palesemente esiguo ad assicurare un’assistenza adeguata. Gli enormi carichi di lavoro mettono a rischio i pazienti e gli stessi professionisti che, oltretutto, sono esposti ad uno stress psicofisico inaccettabile dal quale consegue un potenziale incremento di errori e di conseguenti denunce da parte dei pazienti e dei loro familiari. Spesso le estenuanti attese dei pazienti e dei loro accompagnatori degenerano in irriferibili ed ingrate aggressioni verbali e persino fisiche».

Inoltre il personale di vigilanza armata secondo il Nursind sarebbe impreparato ad affrontare i numerosi eventi critici che ripetutamente accadono.





Nell’area di osservazione breve intensiva, invece, sono previsti 8 posti letto, spesso aumentati fino a 15 (con l’ammissione anche di pazienti in condizioni di instabilità clinica), con la sola presenza di un infermiere, di un Oss e di un medico in servizio dalle 8 alle 20 dei soli giorni feriali: «la situazione è intollerabile», sbotta il sindacato.

Secondo il Nursind il problema è trasversale a tutta l’Azienda e per poterlo gestire, è necessario conoscerne i dati. Per questo viene richiesta la costituzione di un gruppo multidisciplinare con l’obiettivo di esaminare gli indici di sovraffollamento, utilizzando per le simulazioni l’algoritmo NEDOCS (National Emergency Department Overcrowding Study), allo scopo di pianificare interventi di riorganizzazione e razionalizzazione dei processi.

«Desideriamo», spiega il sindacato, «che le istituzioni regionali e la Asl di Pescara programmino un “Piano di Gestione del Sovraffollamento” in vista della stagione turistica alle porte e dei fenomeni di ondate di calore, per offrire una sanità efficiente ed efficace, e garantire cure eque a tutti i cittadini nonché consentire agli operatori della sanità di agire in sicurezza».