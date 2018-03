Montesilvano, «Regione si faccia carico degli sfrattati di Via Ariosto»

MONTESILVANO. Da un mese e mezzo circa un centinaio di senegalesi vivono in estrema difficoltà e precarietà, e addirittura alcuni sulla spiaggia dopo aver subito lo sgombero dalle proprie abitazioni di via Ariosto.

Oggi proprio da loro arriva una richiesta precisa: non una casa popolare, non una casa parcheggio o particolari agevolazioni, ma semplicemente la possibilità di affittare casa a prezzi di mercato.

Esponenti della comunità senegalese hanno raccontato già alcuni giorni fa la loro versione dei fatti su quello che c’è dietro lo sgombero di via Ariosto e chi viveva effettivamente in quelle palazzine.

Assicurano che le palazzine non erano occupate abusivamente: «in quegli appartamenti vivevano un centinaio di persone che pagavano un affitto mensile di 500 € per ogni appartamento. Venti appartamenti erano abitati e la maggior parte degli affitti veniva riscossi in nero. Dunque i proprietari riscuotevano circa 10 mila euro al mese, senza pagare le tasse».

Dopo lo sgombero, però, è stato impossibile trovare una nuova sistemazione.

«La criminalizzazione indiscriminata dei residenti di Via Ariosto», hanno raccontato questa mattina Samba Mbegue del Comitato Via Ariosto, Samb Baba e Luigi Iasci dell’Usb Abruzzo e Corrado Di Sante Rifondazione Pescara, «ha fatto sì che i proprietari e le agenzie immobiliari, non concedano loro le case in affitto per questo da tempo si è chiesta la mediazione dell’amministrazione comunale. È imbarazzante che non si trovino 20 case per 80 persone con il patrimonio immobiliare privato che la città di Montesilvano mette a disposizione».





«Chi governa la città di Montesilvano, nonostante gli impegni presi, ha abbandonato la comunità senegalese», hanno insistito Mbegue e gli altri che a questo punto hanno chiesto che se l’amministrazione di Montesilvano non è in grado di trovare soluzioni abitative, se ne occupi la Regione investendo tutto il territorio regionale.

«Invitiamo per tanto l’assessore regionale alle politiche sociali Marinella Sclocco a farsi carico della vicenda, ribadiamo che le politiche abitative sono una competenza regionale», hanno annunciato questa mattina.

Intanto venerdì 21 luglio a Montesilvano si terrà una manifestazione con concentramento alle ore 10 sul pontile di Via Finlandia: «aldilà del colore della pelle, della religione, della classe sociale, sarà la marcia della solidarietà», ha spiegato Di Sante.