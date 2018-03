Montesilvano. Esplode la rabbia dei vigili urbani: «pochi, senza mezzi e al lavoro con i pc di casa»

MONTESILVANO. Agenti senza comandante dopo che Antonella Marsiglia si è trasferita al Comune di Roma (per un anno prorogabile). E poi ancora vigili costretti a portarsi il pc da casa per lavorare. La fotocopiatrice che si è rotta e il ritorno alla carta copiativa. Da mesi si chiedono giubbini antiproiettile per le operazioni più importanti. Richieste inascoltate, «si pensa solo al semaforo di via Adige», quello che in pochi mesi ha fatto multe a raffica e ingrassato le casse comunali.

La situazione per i vigili urbani di Montesilvano è diventata davvero difficile tanto che nei giorni scorsi la Cgil ha attaccato l’amministrazione Maragno disegnando un quadro a tinte fosche.

Il problema dell’organico è ormai esploso: in quindici anni si è passati da 44 agenti – 55 nel periodo estivo- ai 28 attuali.

Una riduzione che, accompagnata dalla crescita demografica della città e dal costante aumento delle funzioni (soprattutto nell’ambito della sicurezza pubblica) sta determinando il collasso della capacità operativa del corpo di Polizia Municipale.

«Gli agenti si trovano sottoposti a richieste di intervento e carichi di responsabilità cui non possono far fronte per mancanza di risorse e di strumenti, con conseguenti rischi personali (visto il tipo di servizio) e per la cittadinanza (non riuscendo a svolgere tutte le attività necessarie)»: questo uno dei punti fondamentali della critica mossa dalla Cgil Fp all’amministrazione comunale.

Come hanno spiegato i rappresentanti sindacali Stefano Di Domizio e Giancarlo Catorani tante sono state le richieste avanzate negli ultimi tempi: corsi di aggiornamento e formazione adeguati ad affrontare le novità introdotte dalla legge (una per tutti, si pensi all’introduzione dell’omicidio stradale ed alle conseguenti procedure da svolgere in questi casi tragici e complessi); sul piano delle dotazioni è stato chiesto l’acquisto di giubbini antiproiettile e indumenti antitaglio per gli interventi più a rischio delle squadre operative; sul piano organizzativo è stato chiesto di interrompere lo svolgimento di cortei funebri necessitanti della scorta da parte degli agenti di P.M. per la gestione della viabilità pubblica, per consentire agli stessi agenti di svolgere attività più pressanti.

«A mesi di distanza dall’inoltro delle richieste e nonostante le rassicurazioni informali ricevute da Amministratori e tecnici», spiegano i sindacalisti, «ad oggi nulla si è fatto nella direzione proposta, mentre si continua a dare priorità a situazioni (come quella del semaforo di via Adige) che, a parere di chi scrive, non rappresenta una priorità per la sicurezza dei cittadini e impegna importanti di risorse di uomini e mezzi». Nel frattempo la situazione è peggiorata al punto che alcuni operatori sono costretti a portare il computer da casa per lavorare e si usa la carta copiativa perché si è rotta la fotocopiatrice in dotazione al comando e non viene riparata.

«Si ha l’impressione che questa amministrazione ha solo la volontà di fare cassa con buona pace della sicurezza stradale», commenta Corrado Di Sante di Rifondazione Comunista. «Zero programmazione degli interventi di manutenzione delle strade cittadine, insufficiente rifacimento e sistemazione della segnaletica orizzontale e verticale: il primo degrado è quello prodotto da un’amministrazione incapace di gestire l’ordinario, essendo in difetto è più facile trovare capri espiatori nelle povertà dilaganti».

Il consigliere comunale del gruppo misto, Gabriele Di Stefano, fa notare che in realtà tutto il personale del Comune è sotto organico: «in base ai Decreti in vigore la pianta organica prevede per una popolazione residente di 54.152 almeno 371 dipendenti invece attualmente abbiamo un organico di 194 di cui posti in servizio soli 171. Molti servizi sono inesistenti o comunque affidati a privati anche per piccoli interventi che potrebbero essere svolti dal personale interno, per esempio parte dei servizi del cimitero sono stati affidati all’Azienda Speciale, le strutture sportive costruite con i soldi dei cittadini vengono dati in affidamento e i cittadini non li possono pienamente usufruire, perché gli affidatari per poter gestire devono ottenere il massimo profitto e senza dimenticare i parchi dati in gestione e tanti altri servizi che l’Amministrazione non riesce a gestire autonomamente per mancanza di personale, ci sono solo pochissimi operai per questo non si possono nemmeno affrontare le piccole emergenze».