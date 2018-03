Terremoto e petrolio, rischi e conflitti: le parole di fuoco di Enzo Boschi

BASILICATA. Nebbia fitta in Val d'Agri... E’ una lettera bomba quella pubblicata qualche giorno fa sul blog di Albina Colella, docente universitaria di Geologia, e firmata da Enzo Boschi, ex presidente dell’Ingv ed ex componente della Commissione Grandi rischi, che commenta un accordo quadro tra Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Basilica e Ingv.

All’Istituto un tempo da lui diretto è stato infatti affidato il ruolo di monitorare le attività di estrazione petrolifera che si effettuano in Val d'Agri, area interna dell'Appennino lucano, una concessione che è riconducibile a Eni e Shell.

A pagare questo lavoro saranno proprio le due società petrolifere, tra l’incredulità di Boschi: «ci troviamo di fronte ad un incongruo evidentissimo conflitto di interessi: i controllori sono finanziati dai controllati».





In più Boschi fa notare che con questo accordo si arriva a fare affidamento su procedure che non hanno alcun sostegno sperimentale. Infatti si suppone che l'Ingv, tramite un sistema di monitoraggio della sismicità sarà in grado «immediatamente di segnalare alle istituzioni pubbliche territoriali, al Ministero dello Sviluppo Economico, all'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse e al Dipartimento della Protezione Civile, eventuali anomalie che potrebbero indicare la generazione di sismicità indotta o innescata».

Nessuno però spiega come si riuscirà a capire che l'induzione o l'innesco è avvenuto o, se è avvenuto, quando manifesterà i suoi effetti.

«Al massimo», spiega Boschi, «l'INGV potrà organizzare il cosiddetto sistema a "semaforo": appena si registra qualcosa si sospende ogni attività. Questo è tuttavia estremamente pericoloso, perchè basta conoscere un pò di geofisica moderna, per sapere che certi processi possono essere innescati o indotti oggi, ma produrre tragedie tra qualche anno, specialmente nel caso in cui le sollecitazioni durino costantemente nel tempo. Poco o niente si sa di come inneschi e induzioni avvengano e, quindi, in realtà non sappiamo in linea di principio come monitorarli. Non è detto inoltre che inneschi o induzioni producano fenomeni percebili dal sistema di monitoraggio scelto».

Ma Boschi lancia anche un altro appello: interrompere per sempre iniezioni di fluidi pressurizzati nel sottosuolo in Val d'Agri e in generale in tutta la Basilicata. Questa, secondo il professore, è la conseguenza logica di atti e documenti ufficiali di Ministeri ed enti statali, le attività dei quali riguardano la sicurezza del Paese.

La Val d'Agri, come tutta la Basilicata, è indiscutibilmente una delle zone a massima pericolosità sismica del territorio nazionale. In Val d'Agri vengono effettuate estrazioni petrolifere alle quali sono necessariamente associate iniezioni di fluidi pressurizzati.







«Esiste un corposo Rapporto», scrive Boschi, «sullo stato delle conoscenze riguardo alle possibili relazioni tra attività antropiche e sismicità indotta/innescata in Italia. Si afferma che la iniezione di fluidi nel sottosuolo può innescare o indurre terremoti. Argomento che ha generato seria preoccupazione visto che poi il Ministero dello Sviluppo Economico si è impegnato a far produrre un altro documento. Complessivamente, si sono espressi formalmente sul problema 18 persone: ricercatori, docenti universitari, alti funzionari in rappresentanza del Ministero dello Sviluppo Economico e della Protezione Civile, di tutti gli enti statali che, in un modo o nell'altro, si occupano di terremoti (INGV, CNR, OGS, ISPRA) e delle Università di Napoli e di Roma (La Sapienza) compilando due documenti ufficiali. Nessuno mette più in discussione che fluidi pressurizzati possano generare, indurre o innescare terremoti. In zone altamente sismiche questi terremoti potrebbero risultare di elevata magnitudo, tanto da generare gravissimi danneggiamenti molto diffusi».

Secondo il professor Boschi, a questo punto, non ci sono infatti alternative a due possibilità: «o impongono la cessazione di ogni attività petrolifera; oppure, se così non fanno, rinnegano quanto da loro stessi affermato. Se, come finora appare, è valida la seconda ipotesi, è lecito chiedersi se i personaggi citati sono in grado di dedicarsi a compiti concernenti la nostra sicurezza e, in particolare, la difesa dei terremoti».