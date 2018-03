Terminato   restauro  Chiesa “Beata Vergine Maria delle Grazie” di Torre de’ Passeri

TORRE DEI PASSERI. Dopo otto anni, tornano a suonare le campane in piazza Plebiscito. E’ festa grande a Torre de’ Passeri dove, martedì 11 luglio, è stato riaperto il portale della chiesa parrocchiale Beata Vergine Maria delle Grazie dopo i lavori di consolidamento, miglioramento e restauro. Avviato il 3 aprile 2014, l’intervento complessivo è stato finanziato con due milioni e cinquecentomila euro (fondi Cipe) previsti nel programma d’interventi per il 2013 redatto dalla Direzione regionale dei Beni Culturali de L’Aquila, che ha inserito nell’elenco del patrimonio culturale dell'Aquila e del territorio del cratere anche l’edificio religioso settecentesco, costruito su una preesistente struttura medievale, di Torre de’ Passeri.

Organizzato in quattro lotti funzionali, il progetto esecutivo, approvato con Decreto del D. R. del 26/11/2013, è stato suddiviso in “Lavori di consolidamento” (I Lotto); “Restauro superfici decorate” (II Lotto); “Impianti di riscaldamento” (III Lotto), “Impianti elettrici" (IV Lotto). I lavori sono stati realizzati dalle ditte Falpo Srl e Vision Srl. Gli interventi hanno riguardato il rifacimento del tetto, il restauro delle torri campanarie, il consolidamento di tutta la struttura al fine di migliorare la risposta alle eventuali ulteriori scosse di terremoto, oltre alla realizzazione degli impianti (riscaldamento a pavimento, elettrico, sonoro e di allarme).

Quanto al restauro delle superfici decorate interne della Chiesa, i lavori hanno riservato, inaspettatamente i maggiori imprevisti visto che una prima fase di indagine a campione sulle superfici aveva restituito un corredo cromatico dei fondi e degli stessi stucchi di grande fascino.

«Si è deciso pertanto di procedere con descialbo e restauro delle superfici originarie di tutto l’interno dell’aula – ha spiegato l’architetto Patrizia Tomassetti, Responsabile Unico del Procedimento - Le gamme dell’ocra e i fondi nelle tonalità degli azzurri hanno restituito un’aula di grande bellezza e suggestione. Cosi i capitelli delle paraste, mortificati da un brutto rosso, si sono invece rivelati nel loro grande splendore con dorature argento e oro che esaltano questi elementi architettonici, facendoli emergere. Anche la grande fascia che corre lungo tutto il perimetro della chiesa ha restituito inaspettatamente la decorazione in finto marmo ben conservata. Ugualmente il cartiglio centrale è stato restaurato e ripulito dalle coperture incongrue, restituendo alla comunità la dedica della prima consacrazione».

Le opere di restauro delle superfici hanno assunto una dimensione tale che le somme erogate non hanno permesso di concludere il restauro degli altari laterali rinvenuti dietro le lastre in marmo e che completano un recupero dello spazio interno. Per questo ulteriore intervento, il Segretario Regionale del Mibact per l’Abruzzo Stefano Gizzi ha già provveduto a richiedere le somme necessarie per il completamento dell’intervento con il restauro degli altari laterali e delle superfici decorate del Teatro.

Si tratta comunque di interventi che non limitano il recupero funzionale della chiesa e la restituzione della stessa alla comunità di Torre de’ Passeri. A completare l’intervento il nuovo arredo liturgico studiato, ideato e realizzato proprio per il presbiterio della chiesa.

Dal settembre 2009 la comunità parrocchiale di Torre de’ Passeri è stata ospitata in una tendostruttura messa a disposizione dalla Protezione civile (ora di proprietà comunale) situata in Piazza Mazara. Molte sono state le sollecitazioni da parte del Comune e dell’allora sindaco Antonello Linari, in un primo momento per dare una sede alla Chiesa Parrocchiale, poi nel farsi portavoce e mediatore della non facile trafila burocratica, visto che l’edificio religioso è sottoposto a vincolo dal Ministero dei Beni culturali. Per la messa in sicurezza esterna della Chiesa, il Comune, all’indomani del sisma aveva provveduto, in accordo con l’allora parroco Don Giovanni Cianciosi, a far redigere il progetto per gli indispensabili interventi di messa in sicurezza della facciata, che risultava ampiamente lesionata e distaccata dalla volta interna. In particolare, furono ultimati lavori di cerchiatura dell’edificio lungo tutto il suo perimetro con l’obiettivo di bloccare il cedimento delle facciate che erano a rischio ribaltamento. Ulteriori interventi di messa in sicurezza sono stati ultimati per la cupola e le due torri che campeggiano sulla facciata.

Il progetto è stato realizzato dall’architetto Augusto Ciciotti della Direzione regionale dei Beni Culturali che si è avvalso della collaborazione specialistica dell’ingegner Carlo Grande e dell’architetto Luigi Iannucci. Responsabile Unico del Procedimento, arch. Patrizia Luciana Tomassetti.