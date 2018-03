Il futuro dell’area di risulta di Pescara: Acerbo: «serve un referendum cittadino»

PESCARA. «Credo che prima di procedere sull’area di risulta bisognerebbe come minimo fare un referendum cittadino».

A chiederlo è il segretario nazionale ed ex consigliere comunale e regionale di Rifondazione Comunista, Maurizio Acerbo, che interviene dopo l’annuncio da parte della giunta Alessandrini della presa d’atto del progetto del grande parco nel cuore della città.

L’intervento, su una superficie totale di 11 ettari, prevede un’ area verde suddivisa in un parco con giardini tematici, parcheggi interrati e a silos (2 mila posti), un terminal bus e due edifici collocati a nord e a sud dell’ex stazione centrale. Poi ancora un collegamento pedonale tra la stazione e corso Umberto e una pista ciclabile che si collegherà con i tratti attualmente esistenti lungo la strada parco, il ponte di ferro, il lungofiume, via De Gasperi e corso Vittorio Emanuele.

L’intero progetto ha un costo di 52 milioni di euro, 40 messi dai privati e circa 12 milioni di fondi pubblici derivanti dal Masterplan.

Il Comune entro la fine del 2017 vorrebbe almeno predisporre la gara per l’inizio dei lavori. Per ora c’è lo scoglio delle osservazioni, la decisione in merito ad una eventuale assoggettabilità al Via e poi il passaggio in Consiglio comunale.

Ma Acerbo frena: «il progetto preliminare di sistemazione dell'area di risulta non rispetta le destinazioni del Piano Regolatore. Si tratta di un'evidente stravolgimento e contiene elementi che un tempo il centrosinistra e gli ambientalisti contrastavano. Diminuisce la quota di verde prevista e si inseriscono previsioni di edilizia privata prima escluse».

Dunque Acerbo dice no al progetto in un’area che tiene sott’occhio da quasi 40 anni: «negli anni 80», ricorda oggi, «partecipai alla mobilitazione che portò alla scelta di non rendere edificabile per fini residenziali l'area di risulta e per l'acquisizione delle aree da parte del comune. Dunque ora sento il dovere di esprimere contrarietà e perplessità. Comprendo la ragione che spinge l'amministrazione comunale ad accettare di snaturare le previsioni del piano regolatore ma ritengo che un problema reale spinga verso una soluzione sbagliata. L'area di risulta è la principale area strategica della città e il principale nodo intermodale dell'intera regione. La sistemazione dell'area - come accade ovunque in Europa - non può che essere per la gran parte che a carico del pubblico».

Secondo Acerbo non è vero che non ci sono i soldi: «come ho già sottolineato negli anni scorsi nel voluminoso Masterplan potevano individuarsi da parte della Regione le risorse per realizzare interamente l'opera senza dover ricorrere a privati. Il finanziamento pubblico è per ora insufficiente ma bisognerebbe insistere in quella direzione a livello regionale e governativo. Il PD controlla l'intera filiera istituzionale (comune, provincia, regione, governo nazionale). Trovi le risorse per un progetto all'altezza delle esigenze della città e della Regione».

Per chiedere la destinazione a fine anni '80 l'associazione "Malaerba", formata da Verdi e Fgci di cui allora Acerbo era segretario provincialea raccolse 25.000 cartoline di pescaresi e il Consiglio Comunale quasi all'unanimità decise di dare le destinazioni del piano regolatore. «Su quella base procedemmo con trasversale impegno all'acquisizione delle aree», ricorda Acerbo.