Consorzio Bonifica Sud, il giudice: «l’ex direttore licenziato per giusta causa, altro che ritorsione»

VASTO. «L’unica sanzione applicabile appare essere il licenziamento», così il giudice del Tribunale del Lavoro di Vasto ha rigettato l’istanza avanzata dall’ex direttore unico del Consorzio di bonifica sud, Nicolino Sciarilli, espulso nei mesi scorsi dopo alcune contestazioni disciplinari.

Sciartilli si è presentato davanti al giudice con la convinzione che la sua cacciata sia stata «una ritorsione». Ma per il giudice Caterina Salusti non è da leggere così: le 5 sanzioni disciplinari arrivate prima dell’espulsione sono tutte «supportate da idonea documentazione probatoria».

Sciartilli non ha negato la fondatezza degli addebiti ma in alcuni casi ha attribuito ad «eventi imprevedibili» o terze persone la responsabilità.

«La posizione e la rilevanza del direttore unico è tale che», ha sottolineato il giudice nella sentenza, «non si comprende come Sciartilli abbia potuto sostenere che le contestazioni potessero essere attribuiti ad altri dipendenti sussistendo comunque un obbligo di controllo» in capo a lui «a fronte della situazione di gravissimo e diffuso dissesto organizzativo, programmatico ed economico che ha portato il Consorzio al commissariamento»

Sciartilli era stato assunto nel 1975 a tempo indeterminato dal Consorzio come geometra.

Poi dal 2006 ha ricoperto l’incarico di direttore unico del Consorzio.

Tutto questo fino a che il 14 novembre del 2014 il presidente della Giunta ha disposto lo scioglimento degli organi di amministrazione del Consorzio e nominato il commissario. In quel momento è arrivato Giampiero Leombroni che, secondo Sciartilli, come si evince nel suo ricorso, «ha ridimensionato il ruolo del direttore» rendendo impossibile svolgere il suo compito.

Ad ottobre 2015 gli sono arrivate 5 contestazioni disciplinari oltre una sospensione cautelativa poi l'espulsione.

Sciartilli ha contestato la legittimità e l'inefficacia delle contestazioni e delle sanzioni vista la mancata affissione del codice disciplinare ma anche la mancata possibilità di essere sentito. «Non è obbligatorio», ha ribattuto il giudice.

L’ex direttore aveva inoltre denunciato la natura ritorsiva e discriminatoria dei licenziamenti chiedendo la reintegra ma anche la restituzione di una indennità risarcitoria.

Il giudice ha dichiarato l'infondatezza di tutte le eccezioni.





LE CONTESTAZIONI MOSSE

Sono state 5 le contestazioni mosse, «tutti procedimenti disciplinari», dice il giudice, «privi di alcun vizio, conformi alla disciplina contrattuale e conclusi nei termini».

Il primo caso è scoppiato a settembre del 2015 quando i sindacati hanno inviato al commissario Leombroni una lettera in cui lamentavano il forte ritardo nella corresponsione delle retribuzioni e la sistematica redazione di buste paga con degli errori. E’ così scattata la censura per «grave negligenza».

Qualche giorno dopo gli è stato contestato di aver permesso a Rosanna Berghella, ex responsabile dell'ufficio ragioneria, ormai pensionata, di continuare a prestare attività lavorativa.

Dalle giustificazioni fornite si evince come il pensionamento non fosse stato in alcun modo gestito, non ci fu mai il passaggio di consegne e l'ufficio si sia ritrovato scoperto. Da qui la necessità di ricorrere all'ausilio della ex dipendente che continuava a prestare attività lavorativa senza assunzione e in violazione di tutta la normativa di riferimento.

Terza contestazione disciplinare e sospensione di 10 giorni, sempre nel mese di ottobre, quando emergono gravi irregolarità nella formalizzazione della concessione di moduli di acqua e delle firme apposte alle relative delibere. «Gli atti e l'intera procedura presentano delle importanti irregolarità nonostante le attestazioni di regolarità del direttore unico degli atti ed emerge come si siano determinati degli importanti danni economici per il Consorzio che si sono protratti per anni», annota il giudice evidenziando come ancora una volta Sciartilli non abbia negato i fatti contestati.

Problemi anche con delle aste in una ennesima contestazione: «ha avviato procedure di asta di immobili senza verificare la legittima disponibilità dei beni in capo al Consorzio e senza aver tenuto conto delle indicazioni fornite dall'ufficio tecnico consortile. Questo avrebbe causato un mancato introito per il Consorzio ma anche l'instaurazione di diversi contenziosi».



In questo caso Sciartilli ha fatto ricadere su terzi la responsabilità dei fatti contestati.

Altra contestazione in merito ai lavori di completamento ed adeguamento funzionale degli impianti irrigui nella Val di Sangro: «avrebbe procurato con indugi e ritardi la revoca del finanziamento concesso dal Ministero con gravissimo danno per il Consorzio»

E poi ancora gravissime irregolarità al livello della tenuta della contabilità che avrebbero impedito di accertare le condizioni economiche e patrimoniali del Consorzio. Poi è stato contestato anche il fatto che a novembre del 2015 abbia sottoscritto la delibera con cui veniva autorizzato il pagamento di 15.000 euro in favore di sua moglie, Elisabetta Lastoria, «a fronte delle importanti irregolarità del rapporto intercorso e degli omessi controlli perpetrati».

Sciartilli si è difeso sostenendo che all'epoca era solo responsabile del settore bilancio e che non avevano alcun modo accertato la sussistenza di eventuali vizi, poi rinvenuti, dell'aggiudicazione dell'incarico a sua moglie

IL CODICE DISCIPLINARE

Sciartilli nella sua difesa ha contestato le sanzioni lamentando, tra le altre cose, la mancata affissione sul posto di lavoro del codice disciplinare.

Secondo il giudice visto il contenuto delle contestazioni mosse «il cui disvalore è di immediata percezione certamente non ha alcuna valenza la mancata affissione. Proprio Sciartilli» dice il giudice sposando la difesa del Consorzio «avrebbe dovuto disporre la sua affissione sul posto di lavoro».







ACCUSE GENERICHE?

Sciartilli ha contestato accuse generiche ma anche qui il giudice ha avuto da ridire: «le accuse sono state chiare e dettagliate e specifiche, talmente tanto che Sciartilli si è difeso in giudizio» con cura.

E sull' arco temporale troppo ampio? Nessun problema nemmeno su questo fronte, ha sentenziato il giudice: «il commissario straordinario Leombroni che si è insediato a settembre 2015 ha avviato subito un'opera di controllo e di riorganizzazione avvalendosi anche dell'ausilio di personale esterno; un controllo lungo e complesso che ha determinato delle fisiologiche lungaggini nello svolgimento degli accertamenti e sulle successive contestazioni».

Per Sciarilli, comunque, Leombroni non aveva le competenze per espellerlo.

Non è così, ribatte il giudice: «il commissario ha poteri ordinari e straordinari quindi non si comprende quale altro organo avrebbe potuto dovuto promuovere i procedimenti disciplinari e irrogare le correlative lezioni».







GIUSTA CAUSA PER UN LICENZIAMENTO

In definitiva tutte le contestazioni, secondo il giudice, costituiscono giusta causa di licenziamento «anche considerate singolarmente ma a maggior ragione tenuto conto della pluralità delle contestazioni mosse».

Il giudice certifica «una importante e reiterata violazione dell'obbligo di fedeltà e correttezza che ha irrimediabilmente compromesso il vincolo fiduciario, tenuto conto della carica dirigenziale rivestita: sono evidenti le ripercussioni sul rapporto di lavoro di una condotta suscettibile di far emergere importanti dubbi sulla futura correttezza nell'adempimento del lavoratore rispetto agli obblighi assunti verso il proprio datore di lavoro».







«UNA RITORSIONE»

Sciartilli ha sempre lamentato la natura ritorsiva ed illecita degli atti adottati nei suoi confronti, «ragioni particolarmente generiche e aleatorie», ha ribattuto il giudice, «dal momento che il commissario Leombroni da quando si è insediato non ha mai avuto contatti con il ricorrente che prima ha usufruito di un periodo di ferie e quindi di astensione per malattia».

Perché un provvedimento espulsivo possa essere considerato come una ritorsione, sottolinea il giudice, «è necessario che il motivo illecito sia stato unico esclusivo è determinante». E non è questo il caso.

«Grava sul lavoratore», chiude il dispositivo, «l'onere di provare l'esistenza di un motivo ritorsivo, cosa che Sciartilli non ha fatto: non sono state formulate adeguate richieste probatorie sul punto».

Si attende ora l’esito del ricorso in appello.





Alessandra Lotti