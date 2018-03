Da Pesaro a Pescara: al teatro Massimo l’incontro “Vaccini: obblighi e verità”

PESCARA. Circa 10mila persone (secondo gli organizzatori 40mila) in maglietta arancione, arrivate da tutta Italia, sabato scorso a Pesaro hanno partecipato alla manifestazione 'Freevax', ossia ''liberi di decidere se far vaccinare o meno i propri figli''.

Hanno partecipato tanti genitori con i loro figli in braccio: hanno contestato, al grido di ''libertà, libertà'', il decreto del ministro della Salute sull'obbligo di vaccinare i bambini prima di iscriverli a scuola, una misura ora in discussione al Senato.

Proprio sulla scorta di quell’evento l'associazione Pescara punto Zero ha deciso di organizzare un dibattito pubblico “Vaccini: obblighi e verita’. Un’analisi fuori dagli schemi” che si terrà il 14 luglio alle ore 20.30 presso il Teatro Massimo Di Pescara.

L' incontro, organizzato in Collaborazione con Comilva - Coordinamento Del Movimento Italiano Per La Libertà Delle Vaccinazioni - e il Laboratorio Informativo di Montesilvano.

Manuela Galli, vicepresidente di Pescara Punto Zero spiega: «il governo ha varato un decreto sulle vaccinazioni facendo passare da 4 a 10 i vaccini obbligatori. Il rifiuto sarà punito con multe salate per le famiglie che non rispetteranno l'obbligo imposto dallo Stato, che vanno da 500 a 3500 euro. La nostra associazione non vuole esprimere contrarietà alle vaccinazioni ma fare un'analisi di approfondimento per sottolineare, attraverso il confronto, l’importanza della libertà di scelta e dei diritti del cittadino, a partire dalla tutela della salute come previsto dall’art. 32 della nostra Costituzione».

Nella tavola rotonda “Vaccini: Obblighi e Verità. Un'analisi fuori dagli schemi” interverranno giuristi, associazioni e medici. Ospite Dario Miedico medico legale radiato dall’Ordine dei medici di Milano per aver espresso dubbi sull’imposizione della vaccinazione a seguito del Decreto Lorenzin e Massimo Pietrangeli, pediatra, entrambi cofirmatari insieme ad altri 151 colleghi medici di una lettera indirizzata al presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, che esprime perplessità sulle vaccinazioni pediatriche di massa.

L' incontro si aprirà con la proiezione di un estratto del Documentario "Il Ragionevole Dubbio" di Ambra Fedrigo e sarà seguito da dibattito al quale interverranno: il Dottor Dario Medico, Massimo Pietrangeli Pediatra, Rossana Liberatoscioli, Referente Comilva Abruzzo e Molise, Stefania Frullini, Avvocato. A moderare l'incontro il giornalista di Rete 8 Luca Pompei.