Emergenza idrica, il Vastese rischia il collasso aspettando l’incompiuta diga di Chiauci dal 1922

VASTO. La realizzazione della diga di Chiauci venne discussa per la prima volta nel 1922, ma oggi è ancora incompiuta.

La costosissima opera ha proporzioni gigantesche: 70 metri di altezza, 141 di lunghezza per una portata potenziale di oltre 14 milioni di metri cubi d'acqua che oggi servirebbe più che mai.

Già perché qualche giorno fa in un incontro svoltosi al Consorzio di Bonifica del vastese convocato dal commissario Franco Amicone con gli enti interessati e le organizzazioni professionali agricole è stato ribadito che se non dovesse piovere a breve, l’agricoltura del vastese finirà in ginocchio.

Questo perché sono insufficienti i 700 litri al secondo per tutta la vallata provenienti dalla diga di Chiauci. Problemi per il ridotto approvvigionamento idrico potrebbero riguardare anche alcune realtà industriali della valle del Trigno, oltre che la popolazione delle città, dove sono già partiti gli appelli degli amministratori ad un più razionale utilizzo dell’acqua in questi giorni.

Una vera beffa se si pensa che la prima pietra della diga di Chiauci fu posta il 22 settembre 1985 e dopo 32 anni, e un'inaugurazione, è ancora incompiuta, perché mancano opere complementari, senza le quali non si può riempire d'acqua.

Una diga costata finora 125mln di euro, a cui si devono aggiungere altri 25mln di euro per il suo completamento. Si tratta di fondi mancanti solo parzialmente finanziati nel Masterplan Abruzzo e Molise.





Mancano ancora la sistemazione a valle dei dissipatori dell’ «Ammasso roccioso», il completamento del laghetto di Pescolanciano, la difesa di sponda nei comuni di Mafalda e Montenero di bisaccia (richiesta dalla Autorità di Bacino) e la sistemazione e il recupero ambientale dell'area di cava e della forra.

Eppure per costruire questa mastodontica diga è stata cancellata un'area di enorme valore ambientale, le gole di Chiauci: lo sbarramento è stato realizzato nella gola della «Foce», un canyon naturale di eccezionale bellezza, dove era possibile ammirare una cascata, con un salto altissimo, marmitte, grotte e rapide impetuose.

Le gole di Chiauci, prima della loro distruzione, rappresentavano un luogo di elevatissimo interesse naturalistico e paesaggistico, uno dei luoghi più interessanti del fiume Trigno e dell'intero Molise.

L'invaso di Chiauci, in base alle attuali prescrizioni, prima del suo completamento e messa in sicurezza, può essere riempita fino a 740 metri sul livello del mare, cioè può contenere al massimo 4mln di metri cubi. L'anno scorso, con questa riserva, si è riusciti a soddisfare le esigenze estive del territorio con una erogazione di 700 l/s, erogazione partita da fine luglio 2016.







I DUBBI DI BUCCIARELLI

Angelo Bucciarelli, esponente del Pd di Vasto, mette sul piatto diversi interrogativi ai quali qualcuno dovrà pur rispondere: «è vero che la capacità odierna dell'invaso è al di sotto dei 3 mln di metri cubi? Perché l'attuale commissario del Consorzio di Bonifica sud, giusto un mese fa, ha rassicurato cittadini e imprese che l'Ente era in grado di soddisfare le esigenze della stagione estiva, mentre oggi lancia un pressante allarme agli agricoltori, che genera allarmismi? È vero che, erogando, come sta accadendo, oltre 800 l/s, e facendo quattro calcoli, agricoltura e industria avranno acqua ancora per un mese? È vero che la precedente gestione commissariale stava completando l'iter autorizzativo per aumentare la capacità dell'invaso, all'inizio di quest'anno, a 7mln di metri cubi, sufficienti a soddisfare l'intero fabbisogno agricolo, industriale oltre che turistiche?»

Bucciarelli vuole anche sapere se sia vero che l'Ufficio Dighe del ministero delle Infrastrutture ha sottolineato più volte di adeguare, di rafforzare e consolidare la struttura tecnico-organizzativa del Consorzio in modo da poter autorizzare l'aumento dell'invaso, e dare tranquillità alle future generazioni.

« Quali sono i motivi che hanno impedito l'adeguamento tecnico-organizzativo, come dice l'Ufficio Dighe, motivi politici, economici, negligenza?», chiude Bucciarelli.