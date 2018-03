Non conformità sorgente Farindola, Arta: «dopo i trattamenti acqua sempre potabile»

ABRUZZO. «L’acqua è sempre stata potabile. Solo inutili allarmismi». In sintesi è questa la risposta del Direttore dell'Agenzia regionale per l’Ambiente (Arta), Francesco Chiavaroli, dopo che PrimaDaNoi.it sabato aveva pubblicato un documento non reso pubblico che attestava la non conformità della sorgente Vitella d’oro di Farindola.

Nemmeno una parola sul fatto che anche queste informazioni, così come tante altre (per esempio la balneabilità), meriterebbero di essere diffuse e a disposizione della cittadinanza.

Chiavaroli spiega che Arta ha effettuato le comunicazioni istituzionali di rito, in questo caso trasmettendo gli esiti alla Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo e alla Asl di Pescara, e che spetta a quest'ultima, che ha richiesto i controlli, gestire i risultati analitici.

«Le competenze in materia di acque destinate al consumo umano sono individuate dal Decreto Legislativo 31/2001 e dalle modifiche ed integrazioni successivamente intervenute. Per la regione Abruzzo vige inoltre la DGR 135/2004, contenente provvedimenti urgenti sulle acque potabili», dice Chiavaroli, «a seguito del crollo dell'hotel Rigopiano e del permanere nell'area delle macerie del complesso turistico, la Asl di Pescara ha ritenuto opportuno intensificare i controlli periodici che Arta già svolgeva annualmente sulle acque della Vitella d'Oro, stabilendo l'effettuazione di un controllo a settimana a partire dalla metà dello scorso mese di maggio. Come in passato, anche le analisi degli ultimi mesi sono state svolte da Arta su campioni prelevati dalla stessa Asl prima e dopo il processo di clorazione. E come in passato, l'Agenzia ha rilevato il superamento di alcuni parametri microbiologici solo nei campioni raccolti prima del trattamento di disinfezione e lo ha tempestivamente comunicato, a scopo informativo, agli enti competenti. I campioni post-clorazione, è bene sottolinearlo, hanno sempre dato esito di conformità».

In pratica non è una novità la contaminazione e la non conformità di quella fonte che è pure soggetta ad una serie di variabili ambientali e sociali (come il pascolo per esempio) ma il basso contenuto di escherichiacoli poi viene abbattuto dai trattamenti chimici prima di essere immessa in rete.

«Il fatto che la contaminazione sia emersa, sempre prima della clorazione, anche in controlli precedenti al crollo dell'albergo - osserva il Direttore Chiavaroli - farebbe ritenere che non via sia alcuna correlazione tra la presenza delle macerie e l'inquinamento dell'acqua della sorgente. Ma non spetta ad Arta trarre conclusioni. Il nostro compito è fornire il necessario supporto tecnico-scientifico alle autorità competenti e anche questa volta i nostri tecnici hanno operato con grande professionalità, in modo imparziale e secondo legge, facendo riferimento a procedure ufficiali e certificate. Vorrei - chiude Chiavaroli - che Arta, proprio per la sua natura scientifica e sopra le parti, fosse lasciata fuori da vicende non legate alla sua attività, come la tragedia di Rigopiano, e da "gialli" infondati utili solo a creare allarmismo e sfiducia nella popolazione».

In effetti sono in molti a ritenere che non vi possa essere relazione tra crollo dell’albergo e l’inquinamento della sorgente per varie ragioni. Uno di questi è anche quello spaziale: troppo lontano.

Chi invece era convinto del contrario era il sindaco di Farindola Ilario Lacchetta che aveva parlato persino di preallerta e che per ragioni sue riteneva che vi fosse una relazione stretta tra sorgente e macerie.

Questa mattina intanto i carabinieri forestali di Pescara sono stati all’Asl e all’Arta per acquisire la documentazione relativa alle analisi della sorgente di Farindola.