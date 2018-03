San Benedetto dei Marsi, «procedura illegittima per loculi cimitero». Scatta diffida

SAN BENEDETTO DEI MARSI. Dopo la notizia degli appalti irregolari riguardanti i loculi cimiteriali, il consigliere Comunale Fabrizio Cerasa diffida il sindaco di San Benedetto dei Marsi Quirino D'Orazio ad eliminare le irregolarità nell'iter per l'assegnazione dei lavori.

La procedura amministrativa comincia nel febbraio del 2016 prevedendo la realizzazione di 160 loculi. Ma il sindaco Quirino D’Orazio decide di divedere l’opera in due lotti, eseguendo tale frazionamento in modo irregolare e in contrasto con la legge. Negli ultimi giorni, l’Amministrazione Comunale decide di dividere nuovamente l’opera con un terzo lotto commettendo ulteriori irregolarità nell'iter amministrativo.

A più di un anno dall'inizio della procedura, l'opera è ancora incompleta nonostante i cittadini abbiano già versato l'acconto e molti di essi addirittura anche il saldo dell'intera somma. «C'è il rischio che l'opera rimanga incompiuta ed incompleta», denuncia Cerasa, «per un tempo lungo e indeterminato e, soprattutto, non c'è nessuna certezza sulla consegna dei loculi cimiteriali».

A fronte di queste gravi problematiche, il Consigliere Comunale Fabrizio Cerasa ha diffidato il Sindaco Quirino D'Orazio ad eliminare le irregolarità nell'iter amministrativo e alla sottoscrizione di accordi scritti con i cittadini interessati. Lo scopo della diffida è di evitare che l'opera rimanga incompiuta e incompleta con un'eventuale danno erariale e, soprattutto, di tutelare i cittadini sprovvisti di garanzie e tutele «verso un'Amministrazione inadempiente».