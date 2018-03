Variazione da 1,3 mln al Comune di Pescara ma i servizi sociali rimangono senza soldi

PESCARA. «La variazione di bilancio da 1,3 mln di euro al Comune di Pescara non servirà a finanziare servizi sociali per tutti ma solo specifici progetti» . Inoltre sarebbe stato disatteso un accordo firmato a febbraio con il quale il Comune si era impegnato a stanziare fondi per i servizi sociali.

Lo dicono i sindacati dopo aver letto le delibere consiliari approvate.

«Si evince che le risorse, oggetto di variazione di bilancio», dicono Cgil, Cisl, Uil, «siano nazionali e regionali e destinate, con esclusione del fondo sociale regionale, a progetti specifici e non ad attività strutturali di cui ha bisogno il territorio. Noi riteniamo che occorra rispondere “strutturalmente” e non a spot, alla necessità di tutelare le fasce più deboli della popolazione».

Il 21 febbraio 2017 i sindacati hanno organizzato un sit-in davanti al Comune di Pescara contro i tagli delle risorse comunali destinate al sociale. Nella stessa data è stato sottoscritto un accordo con il Comune con il quale l’Amministrazione si impegnava a ripristinare le risorse comunali destinate al sociale nella misura di € 616.874,00, in occasione della prima variazione di bilancio prevista per il mese di marzo 2017.

A distanza di quattro mesi nella prima variazione di bilancio relativa al sociale «troviamo la beffa : infatti le risorse destinate al welfare sono fondi destinati a progetti regionali e nazionali, mentre resta il taglio alle risorse comunali apportate in sede di approvazione del bilancio 2017 e denunciate all’epoca dalle organizzazioni sindacali».

Con questi tagli restano senza risposta molte delle necessità espresse dal territorio come i servizi di assistenza per gravi patologie psichiatriche, servizi per le dipendenze, servizi per le neo mamme e per le giovani famiglie di immigrati oltre che fortemente ridimensionato il servizio di assistenza domiciliare per anziani e disabili.

«In assenza di un chiarimento nel merito e dell’immediato ripristino delle risorse concordate», dicono i sindacati, «preannunciamo l’avvio di una forte mobilitazione dei lavoratori, dei pensionati e dei cittadini di Pescara».

DIODATI E ALLEGRINO: «INCONTREREMO I SINDACATI»

«Incontreremo al più presto i sindacati» hanno risposto l’assessore alle Finanze, Giuliano Diodati, e

l’assessore alle Politiche Sociali Antonella Allegrino, i quali precisano che i tagli sono fatti a altri (Stato e Regione) e poi promettono una futura nuova manovra.

«Purtroppo i fondi destinati a progettazione non possono essere svincolati da tali destinazioni, come gli stessi sindacati peraltro sanno, ma nella manovra non c’erano risorse solo di passaggio, ben 253.000 euro erano destinati proprio ad altri capitoli del sociale che riguardano i servizi ed assicurano continuità e presenza come abbiamo sempre fatto per un comparto che è la priorità e su cui, attraverso il redigendo piano sociale, si esprimerà la nostra azione amministrativa dell’immediato futuro».