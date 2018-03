Uda. Annullata interdizione all’ex dg Del Vecchio: già iniziato l’ennesimo braccio di ferro

CHIETI. Ennesimo braccio di ferro in vista. Mentre si sente forte l’odore di gran pasticcio che farà ripiombare l’università indietro nel passato.

Ieri la Cassazione ha accolto il ricorso dell’ex direttore generale Filippo Del Vecchio che aveva subito la misura cautelare dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici per fatti inerenti alcune vicende giudicate gravi e rilevanti dal tribunale di Chieti.

la Cassazione ieri, invece, ha spiegato che quel provvedimento non doveva essere erogato e lo ha annullato.

Il risultato è che Del Vecchio non doveva essere interdetto e non poteva essere allontanato dal suo posto di lavoro e dall’Università D’Annunzio.

Perchè la Cassazione è giunta a questa decisione e perchè il tribunale di Chieti ha sbagliato lo si capirà forse meglio leggendo il provvedimento integrale emesso ieri.

Sta di fatto che appena appresa la notizia Del Vecchio ha preso il pc ed ha scritto una lettera al Rettore chiedendo l’immediato reintegro.

“Io ritorno ed è meglio che si rendano le cose facili per non innescare una nuova battaglia con contenziosi per un corposo risarcimento danni” sembra essere il senso della missiva che scritta con linguaggio da burocrate suona così:

«Il sottoscritto Dott. Filippo Del Vecchio, nella sua qualità di Direttore Generale dell’Università “d’Annunzio”, comunica che, a seguito dell’annullamento del provvedimento di interdizione temporanea dai pubblici uffici da parte della Corte di Cassazione, in data 7 luglio 2017 riprenderà effettivo servizio.

Con la presente, inoltre, il sottoscritto invita il Rettore, anche al fine di evitare eventuali ulteriori azioni di risarcimento del danno, a voler revocare sia il procedimento disciplinare con sospensione dal lavoro adottato dal Decano per i medesimi fatti di cui all’ordinanza di interdizione ormai annullata, sia di sospendere l’efficacia della sanzione disciplinare da Lei irrogata a seguito del procedimento conclusosi con la comunicazione del 16 giugno 2017, in quanto la legittimità del provvedimento sarà valutata dall’autorità giudiziaria competente.

Il sottoscritto ricorda che decisione analoga è stata assunta con riferimento al procedimento disciplinare avviato nei confronti del Sig. De Carolis, al quale era stata irrogata la sospensione dal lavoro di tre mesi. Il sottoscritto, infine, coglie l’occasione per richiedere estratto della delibera del C.d.A. del 27 giugno 2017 citata nella comunicazione di avvio del procedimento disciplinare prot. n. 31911 del 30 giugno 2017».



Non un caso la citazione di De Carolis ritenuto ingiustamente vittima di un provvedimento “punitivo” irrogato proprio da Del Vecchio e poi annullato come dire : “mi aspetto lo stesso trattamento e le stesse emezioni suscitate”.

Dopo l’annullamento delle sanzioni a De Carolis vi furono vere e proprie manifestazioni di giubilo dei dipendenti con assemblee e striscioni; per Del Vecchio si vedrà.



La Cassazione ha innescato dunque l’ennesimo pasticcio in una situazione che era già sufficientemente ingarbugliata e complicata.



Ora il rettore Sergio Caputi sarà chiamato alla sua prima vera prova da Rettore e potrà dimostrare di che pasta è fatto.

Linea dura o morbida?

Manterrà la barra dritta ed impedirà comunque il reingresso all’ex dg magari trattando una eventuale ricompensa con un accordo transattivo?

Oppure cederà su tutta la linea ritrovandosi poi un pezzo grosso del passato che ha detto di voler cancellare durante la sua campagna elettorale?



Sta di fatto che Caputi aveva già le idee chiare su chi avrebbe sostituito Del Vecchio: Giovanni Cucullo ex università della Tuscia.

La scelta dovrebbe ricadere su di lui in virtù del fatto che per fare un altro concorso ci vorrebbe troppo tempo e c’è invece da correre. Caputi avrebbe deciso così di far scorrere la vecchia graduatoria attingendo da lì proprio Cucullo.

Pare però che lo stesso abbia già all’epoca rinunciato.

Si vedrà.



Per l’ex Rettore Carmine Di Ilio, invece, la storia è diversa visto che è a tutti gli effetti fuori dalla partita: dando le dimissioni e non presentando ricorso ha scelto una strada molto diversa da quella del suo fido collaboratore.





LA MISURA CAUTELARE DELL’INTERDIZIONE

Il gip del Tribunale di Chieti, Antonella Redaelli, a marzo 2017 aveva firmato il provvedimento di interdizione della durata di sei mesi nei confronti del rettore dell'università d'Annunzio di Chieti-Pescara, Carmine Di Ilio, e del direttore generale Filippo Del Vecchio.



L'interdizione era stata chiesta dal sostituto procuratore della Repubblica di Chieti, Giancarlo Ciani.

Di Ilio e Del Vecchio nei mesi scorsi erano finiti sotto inchiesta, dopo la denuncia presentata dal professore Luigi Capasso, ex componente del Consiglio di amministrazione dell'ateneo.

Rettore e Dg sono accusati di abuso d'ufficio per avere revocato senza preavviso, la nomina a componente del Cda di Capasso il quale, avrebbe potuto optare fra il Cda o la direzione del Museo dell'ateneo.

Entrambi, inoltre, sono accusati di aver falsificato la convenzione con il Provveditorato opere pubbliche Lazio, Abruzzo e Sardegna, approvato dal Cda, già inviato al Provveditorato, perché contenente anche l'affidamento al Provveditorato della progettazione, collaudo e direzione lavori delle opere edilizie universitarie, fra le quali l'intervento alla caserma Bucciante di Chieti destinata ad ospitare strutture universitarie.



Accusa di abuso per il solo Del Vecchio, che non si sarebbe astenuto dal partecipare, nel Cda, alla discussione sulla proposta di avvio di procedimento disciplinare nei suoi confronti.

Abuso contestato anche a Di Ilio che si sarebbe rifiutato di portare al Cda la questione inerente il procedimento disciplinare e l'approvazione del contratto sulla nomina del direttore generale di Del Vecchio.

Di Ilio, secondo l'accusa, avrebbe inoltre estromesso il Cda dalla pratica sul procedimento disciplinare, trattandolo in via esclusiva e concludendo per l'archiviazione. A Di Ilio è contestata anche la violenza privata per una lettera inviata a Capasso.



Il provvedimento che riguarda Del Vecchio emesso ieri riguarda solo la legittimità della misura cautelare e non ancora il giudizio di merito che comunque potrebbe essere fortemente condizionato. Il passo successivo sarà la chiusura delle indagini e l’eventuale richiesta di rinvio a giudizio. La strada giudiziaria è ancora lunga e non mancherà di riservare altre sorprese.