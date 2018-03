Struttura per donne maltrattate diventa centro per immigrati, Caritas: «è così dal 2016»

PESCARA. Un passo alla volta comincia a diradarsi la fitta nebbia che avvolge il destino di una struttura comunale, ‘La Volpe’ in via Valle Furci.

La struttura (tre piani per circa 450 metri quadrati) è stata costruita con soldi pubblici e inaugurata dal governo di centro-destra nel 2014 per ospitarvi donne residenti a Pescara e provincia, costrette a lasciare la propria casa perché vittime di abusi o maltrattamenti, con o senza minori.

Nei giorni scorsi si è scoperto che invece la Caritas ha personalmente candidato per accogliere un numero imprecisato di presunti profughi.

Il direttore della Caritas di Pescara, Don Marco Pagniello, ha così rivelato che il sindaco Alessandrini gli ha assegnato la gestione del manufatto nell’agosto 2016, senza che la città ne sapesse nulla, per ospitarvi donne e minori richiedenti protezione internazionale.

Ed è questo il sintomo di una città che cambia come dimostrato già nei mesi scorsi con il caso del dormitorio di via Alento, nato anche con fondi regionali e comunali, oltre che privati, per ospitare i clochard e senzatetto che vivevano accampati nella stazione ferroviaria centrale.

Oggi però quei clochard e senzatetto sono tornati a dormire fuori dalla stazione centrale, perché anche il dormitorio di via Alento, gestito anch’esso dalla Caritas, risulta nell’elenco delle strutture candidate a ospitare i presunti profughi, per i quali lo Stato sborsa 35 euro al giorno, oltre Iva.

Forza Italia, che da giorni chiedeva spiegazioni, adesso lancia una domanda: dove sono finite le donne italiane o europee residenti a Pescara, vittime di abusi, e costrette ad allontanarsi dalla propria casa e per i quali lo Stato non versa un euro?

«Sbaglia chi tenta di interpretare i nostri interventi come una battaglia contro i migranti», assicura il consigliere regionale Lorenzo Sospiri. «La nostra è una battaglia di trasparenza, chiarezza, rispetto delle regole e del sacrosanto principio di equità».

La notizia ha suscitato scalpore perché la struttura era stata realizzata dal governo di centro-destrae si era deciso che divenisse una comunità per assistere donne, con bimbi minori al seguito o meno, costrette a lasciare la propria casa perché vittime di abusi o maltrattamenti, ovvero quelle donne che rischiano di divenire notizia di ‘femminicidio’ o anche ragazze madri cacciate dalle proprie famiglie e che rischiano di finire per strada, ovvero tutti quei casi di cui normalmente si occupano associazioni come il Centro di Aiuto per la Vita o anche Ananke.

Dopo tre anni si scopre che l’edificio viene usato per tutt’altri scopi.

Ad oggi, dunque, «quali sono le strutture del territorio che garantiscono l’assistenza fisica, il sostegno e l’ospitalità alle donne che rischiano di essere uccise dal coniuge o da parenti, o anche alle ragazze madri che non possono vivere in famiglia?», chiede Sospiri.

«Siamo certi che il sindaco Alessandrini-dei-girotondi, quello che ha messo la propria firma sulla targa dedicata a una vittima del femminicidio, la giovanissima Jennifer Sterlecchini, in piazza Salotto, non tarderà a fornire tale comunicazione, che comunque gireremo anche a tutte le Associazioni che a oggi operano in tale delicato settore, e che porteremo anche in Consiglio comunale attraverso un’interrogazione formale, non condividendo la scelta operata dal sindaco Alessandrini che di fatto a oggi ha privato la città di un servizio sociale fondamentale e di una struttura strategica».