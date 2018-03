Pescara. Tre palazzine Ater inagibili: «devono essere abbattute. Fuori tutti»

PESCARA. I rilievi hanno messo in luce le chiare ed evidenti carenze strutturali. Talmente tanto evidenti che lo sgombero è necessario ed immediato. E la situazione è talmente tanto grave che per risolverla le palazzine devono essere abbattute e ricostruite.

Si tratta delle tre palazzine Ater in via Lago di Borgiano, zona Rancitelli, ai civici 14, 18 e 22 e lo sgombero interessa circa 70 famiglie.

Risveglio amaro questa mattina e serata lunghissima ieri sera in Comune a Pescara dove c’è stata una riunione di urgenza con facce scure.

Del resto la comunicazione dell'Ater arrivata ieri a Palazzo di Città parlava chiaro.

Così il sindaco Marco Alessandrini ha sottoscritto un'ordinanza urgente di sgombero, a tutela della pubblica incolumità degli occupanti.

La comunicazione dell'Ater, proprietaria delle palazzine, fa a sua volta seguito ad alcune segnalazioni e ad una perizia di verifica disposta dall'Azienda all'indomani delle scosse di terremoto dell'ottobre 2016 e affidata alla Labortec, che ha rilevato e certificato l'inidoneità statica degli edifici, su cui si provvederà alla verifica ulteriore circa i danni delle sollecitazioni sismiche.

Il provvedimento è stato firmato durante una riunione a cui hanno partecipato il sindaco Marco Alessandrini, il presidente della Regione Luciano D'Alfonso, il vice sindaco e assessore alla Protezione Civile Antonio Blasioli, gli assessori a Edilizia e Politiche Sociali Loredana Scotolati e Antonella Allegrino, la Polizia Municipale, il comandante dei Vigili del Fuoco Vincenzo Palano, il direttore del settore tecnico Tommaso Vespasiano, il dirigente delle Politiche della Casa Pierpaolo Pescara.

L'atto ordina all'Ater lo sgombero delle palazzine. E' stata inoltre disposta l'apertura del Coc per l'ausilio necessario alle operazioni e coinvolte le associazioni di assistenza alla popolazione.

Stamattina è prevista in Prefettura una riunione per la logistica e la predisposizione della sistemazione delle famiglie per il lungo periodo.

Si sta inoltre predisponendo un centro operativo per dare assistenza e informazioni alle famiglie e il numero del Coc 085/3737202, sarà inoltre organizzato un incontro con gli assegnatari e allestito un servizio di trasporto per accompagnare gli occupanti presso le sistemazioni di prima accoglienza.





ALLOGGI ANCHE DI 100 ANNI….

Si tratta di un fulmine a ciel sereno? Non sembra proprio visti i dati alla mano che parlano di case costruite anche quasi 100 anni fa e con manutenzione fatta non più di un paio di volte.

Tra ottobre e novembre 2016 dopo le nuove scosse di terremoto -che avevano prodotto visibili danni- era andato in onda un film che si è visto più volte: l'intenzione era quella di non allarmare e tranquillizzare le persone a prescindere da dati reali, magari persino evidenti e che dicono il contrario.

L'amministratore unico dell'Ater di Pescara, Virgilio Basile, a novembre in un incontro con i giornalisti, dopo giorni di proteste, aveva illustrato il lavoro che si stavano svolgendo sentenziando: «ad oggi, nessuno fabbricato di edilizia popolare e sovvenzionata gestito a Pescara e provincia dall'Ater del capoluogo adriatico presenta problemi strutturali. Ma le verifiche proseguono sugli oltre 4.500 alloggi gestiti nei quartieri periferici e in tutti i comuni del pescarese ed i fabbricati alti (una ventina) sono quelli su cui i monitoraggi sono continui».

Le verifiche sono continuate lentamente ed evidentemente hanno riservato sorprese amare ma scontate che hanno contraddetto le parole dell’amministratore Basile. Nel frattempo però sono passati 9 mesi e il pericolo è stato scampato.

Lo scorso gennaio 2017 la giunta regionale si è poi precipitata a stanziare 3,7 mln di euro per la “valorizzazione” delle palazzine Ater di via Salara Vecchia e via Caduti per Servizio.

D’Alfonso aveva detto è «necessario assicurare e garantire il miglior decoro possibile a tutti gli alloggi ATER della regione Abruzzo, con particolare riferimento a quelli più densamente abitati, poiché siti in aree urbane delle maggiori città abruzzesi e occupati da persone anziane o portatori di handicap, raramente rese oggetto di puntuali interventi manutentivi».

I NUMERI

Oggi l'Ater di Pescara conta 4500 alloggi, di cui 3100 su Pescara città e 1400 in provincia.

Ma se si scava un pò di più si scopre che

283 alloggi sono stati costruiti tra 1935-1950;

503 alloggi costruiti tra il 1951-1960;

960 alloggi costruiti tra il 1961-1970;

1168 alloggi costruiti tra il 1971-1980;

1536 alloggi costruiti tra il 1981-2011;

solo 45 gli alloggi più recenti costruiti tra il 2012-2016

Gli alloggi riscattati e gestiti dall'Ater sono 572.

Purtroppo già al momento delle rassicurazioni alcuni dati erano più che evidenti anche se taciuti o addirittura omessi.



Palazzi costruiti prima dello scoppio della Seconda guerra mondiale poi quando i televisori erano solo nei bar e poi ancora durante l’esordio dei Beatles: palazzi costruiti con determinate caratteristiche e tecniche.

Le regole inderogabili che riguardano per esempio la sicurezza antisismica erano molto diverse se si considera che solo da 30 anni esistono norme antisismiche.

Allora una parola chiara era stata detta: quelle palazzine erano sicure.

Quelle parole fecero già allora riflettere e aggrottare fronti perchè a meno di 20 chilometri di distanza c’era un ospedale, il “nuovo” ospedale di Chieti, costruito tra gli anni ‘80 e 2000 che, invece, non era ritenuto sicuro e questo dato costituiva le fondamenta per sostenere la necessità di un imponente progetto di finanza (Maltauro)

Oggi la versione cambia in seguito ad uno studio tecnico condotto per mesi.

E le altre palazzine come sono messe? La relazione tecnica effettuata che cosa dice?





Proprio sui lavori di messa in sicurezza per 4 mln la procura ha indagato il presidente D’Alfonso e l’amministratore unico Virgilio Basile dell’Ater.