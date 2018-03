Ecoemme-Deco: altro processo che salterà per prescrizione

Cordoma voleva un inceneritore: «l'ho sognato di notte e l'ho proposto a Di Zio»

LE CARTE DELL'INCHIESTA. MONTESILVANO. Gara pubblica sì o no per ripristinare la legalità nella gestione dei rifiuti in città? In 4 anni il sindaco cambia idea più volte: nel 2007 vuole riportare la legalità, due anni dopo ci ripensa e si tira indietro («per risparmiare», dice ufficialmente).