“Settimana Mozartiana” a Chieti, 50 eventi musicali dall’11 al 16 luglio

CHIETI. Spettacoli di musica sinfonica, operistica, da camera, jazz, pop, corale, incontri culturali (presentazione di libri, conferenze ed esposizioni artistiche) performance teatrali (per un totale di circa 50 appuntamenti), cui faranno da contorno esibizioni di artisti itineranti e street band, si susseguiranno nel centro storico teatino dall’11 al 16 luglio 2017.

I “SALOTTI”

Otto i salotti che caratterizzeranno l’edizione 2017:

1) Piazza San Giustino, salotto “grandi eventi”, ospiterà ogni sera un doppio concerto rispettivamente alle 21.30 e alle 23.00;

2) Piazza G.B.Vico, salotto “musica e parole” dove si svolgeranno incontri letterari (ore 21.30) con noti scrittori editi da Einaudi, Garzanti, Piemme, Solfanelli, Chiaredizioni e, a seguire, (ore 23.00) concerti di musica classica, jazz, etnica e performance;

3) Esedra dell’Antica Pescheria, salotto “primo applauso” dedicato agli allievi dei Conservatori e delle scuole civiche musicali abruzzesi;

4) Largo Martiri della Libertà, salotto “MozartOuverture” con concerti da camera e spettacoli di prosa a partire dalle ore 19.15;

5) Corte del Convitto Nazionale G.B.Vico, salotto “la corte del Vico” dedicato a conferenze, conversazioni e concerti;

6) Piazza Valignani, salotto accoglienza “Benvenuti in Città”;

7) Villa Comunale, salotto “Special Event. Saluto al nuovo giorno con il Concerto all’Alba” che si terrà domenica 16 luglio;

8) Bottega d’Arte e Sala Expo’, salotto “MozArt” con l’esposizione della mostra fotografica “[Re]Visioni Shooting Haiku”.

Non mancherà, inoltre, un’ampia area dedicata all’enogastronomia e agli artisti itineranti: Porta Pescara e via Toppi saranno, infatti, il centro del salotto “Sapor’in’canto”.







OSPITI, NUOVI PROGETTI E PRODUZIONI MUSICALI

Tanti gli artisti, gli ensemble, i nuovi progetti musicali e le produzioni che, anche quest’anno, troveranno spazio nella Settimana Mozartiana.

Grande l’attesa per Lorelei e Durga Mc Broom, storiche coriste dei Pink Floyd (3 tour mondiali all’attivo con la band britannica) che domenica 16, direttamente da Los Angeles, porteranno a Chieti il “Pink Floyd Project” affiancate dai “Floyd on the wing” by Terzacorsia.

Il violinista Alessandro Quarta, premio S.I.A.E. “miglior talento italiano dell'anno” presenterà in anteprima nazionale con il batterista Lorenzo Tucci, altro grande esponente del jazz internazionale, un nuovo ed inconsueto progetto caratterizzato dall’inedita attrazione della “nobiltà” del violino e della “tribalità” delle percussioni.

L’Orchestra Sinfonica Abruzzese diretta da Irene Gomez Calado, una dei più interessanti e giovani direttori d’orchestra del momento, calcherà il palco del “salotto grandi eventi” con i capolavori della classica.

Sonia Spinello e il suo Trio sarà a Chieti con il progetto “Wonderland” racconto/rivisitazione suggestiva in chiave jazz dei brani più struggenti di Stevie Wonder, massimo esponente della black e soul music.

Il pianista Tony Pancella presenterà il suo ultimo progetto discografico "Time To Take Back My Soul" in trio con il contrabbassista Luca Bulgarelli e il batterista Marcello Di Leonardo.

Una nuova produzione, targata “Settimana Mozartiana”, porterà inoltre a Chieti anche il Singspiel “Bastien und Bastienne” K 50 di W.A. Mozart e l’opera contemporanea “The Telephone, or L’Amour à trois” di Gian Carlo Menotti.

L’Orchestra dell’Accademia Abruzzese del Clarinetto, inedita compagine orchestrale di 20 elementi composta dall’intera “famiglia” dei clarinetti, non mancherà di incuriosire il pubblico con la riproposizione di pagine musicali classiche, jazz e con pezzi originali.

Il Trio D’Onofrio-Brandimarte-Di Battista (piano, contrabbasso, batteria), molto attivi nella scena jazz nazionale, presenteranno un progetto basato quasi interamente su composizioni originali nelle quali un'attitudine blues di ampio respiro melodico si mescolerà efficacemente con atmosfere molto vicine al jazz moderno e al rock.

L’Orchestra e il Coro di voci bianche del Conservatorio Statale di Musica “L. D’Annunzio” di Pescara, già ospite in questi giorni dei Musei Vaticani, si esibirà con l’imponente “Messa di Incoronazione” di Mozart.

Mr EB (Enrico Bevilacqua) al basso, darà vita ad un concerto funky con il sassofonista Max Ionata, mentre la “Confraternita Corale della Cintura”, il “Coro Selecchy”, il “Coro Puccini”, “I Cantori di Chieti” e il “Coro A. Pacini” saranno impegnati, domenica 16, nella rassegna corale polifonica.

Oltre 10 ensemble musicali tra cui “Fairy Consort, “Trio d’Archi Davì”, “Compagnia Virtuosa”, “Rinnovatori Ensemble”, “Salar Khalar Quintet”, “Silvia Pagni Accordeon Solo”, “Trio Flaiano”, “Pescara Piano Duo”, “Paolo Angelucci Duo” e l’esibizione degli allievi dei Conservatori e delle Scuole civiche musicali abruzzesi arricchiranno il denso programma di questa diciottesima edizione.

Special Event il “Concerto all’Alba. Saluto al nuovo giorno” che si terrà domenica 16 luglio alla Villa Comunale.







VISITE GUIDATE

In occasione della Settimana Mozartiana il Teatro Marrucino sarà aperto tutti i giorni. Inoltre, il 13 luglio, alle ore 19.00, con partenza dallo stesso teatro, sarà effettuata la visita guidata: "Dal pozzo alla villa comunale raccontando della città" mentre il 16 luglio, sempre alle ore 19.00, con partenza dal Teatro Marrucino, si svolgerà la visita guidata “Il Medioevo teatino e il quartiere del Trivigliano”. Entrambe le visite saranno a cura di Concetta de Sanctis.







APERTURE STRAORDINARIE LUOGHI D’ARTE

Il Museo d’Arte Costantino Barbella, così come avvenuto negli anni scorsi, effettuerà l’apertura straordinaria dalle ore 17.30 alle ore 23.30.

Al Museo Archeologico Nazionale “La Civitella” sarà invece visitabile la mostra “I colori del futuro” di Mauro Vitale e Carlo Di Camillo. Venti foto e dieci quadri per conoscere e capire il nostro presente e prendere atto delle tante comunità che da tempo sono parte del nostro contesto sociale. Il progetto è coordinato dall’associazione Onlus “Voci di dentro”. Orari: martedì/sabato 9-20; domenica 9-14.







MEZZI DI TRASPORTO E PARCHEGGI

In occasione della Settimana Mozartiana sarà istituito un servizio bus navetta da parte della società di trasporto pubblico “La Panoramica” che collegherà ogni trenta minuti il parcheggio del Palatricalle a Largo Cavallerizza.

Coloro che giungeranno a Chieti da fuori città potranno parcheggiare la propria auto presso i parcheggi gratuiti della stazione di Chieti Scalo e di via Ferri e raggiungere il centro storico con mezzi pubblici o chiamando il numero Radio TAXI Chieti 4717.

La scala mobile che collega il Terminal bus di piazza Falcone e Borsellino a piazza Escrivà effettuerà un orario di apertura prolungato e chiuderà al termine degli spettacoli di seconda serata.







RIDUZIONI TOSAP

Al fine di offrire un sostegno alle numerose attività economiche cittadine, l’Amministrazione Comunale, così come deliberato fin dal 2011, ha predisposto la riduzione dell’80% per le occupazioni di suolo pubblico temporanee (TOSAP) per tutti i pubblici esercizi del territorio comunale che aderiranno alle iniziative collaterali del programma artistico, nell’ottica di una politica fiscale volta ad incentivare le attività commerciali cittadine.