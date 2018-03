Dolore al petto in pronto soccorso, morì 4 ore dopo: medico condannato

CHIETI. Il giudice monocratico del Tribunale di Chieti Isabella Allieri ha condannato a sei mesi di reclusione, pena sospesa e non menzione, Anna Carfagnini, all'epoca dei fatti medico in servizio al Pronto soccorso e all'Osservazione breve del policlinico di Chieti: il medico era accusato di omicidio colposo per la morte dell'avvocato teatino Roberto Barrucci.

Secondo l'accusa il medico avrebbe omesso di diagnosticare tempestivamente una dissezione aortica, impedendo così l'attuazione di una terapia chirurgica d'urgenza.

Il pm Marika Ponziani aveva chiesto la condanna a un anno di reclusione. Il giudice ha inoltre condannato il medico al risarcimento dei danni alle parti civili disponendo a favore di ciascuna una provvisionale di 20 mila euro.

Nel processo si sono costituiti parte civile la sorella della vittima Pasqualina Barrucci, i figli del legale Silvia e Roberta, e la moglie Anna Maria Nardone assistiti dagli avvocati Marco e Paolo Ciammaichella, Italo Colaneri, Massimo Di Vito e Cristiano Sicari.

La Carfagnini è difesa dall'avvocato Vincenzo Margiotta.

I FATTI

Era il 5 dicembre 2012 quando verso le 3.30 della notte, Barrucci (padre di due ragazze, una minorenne), è giunto al Pronto Soccorso in preda ad un malessere al petto; è stato ricoverarlo, senza diagnosi, in “Osservazioni Brevi”, il distaccamento del Pronto Soccorso, dove si rimane tecnicamente in osservazione per un massimo di 48 ore.

Poi c’è il trasferimento in un altro reparto o le dimissioni e il ritorno a casa. Nel caso dell’avvocato teatino, però, il finale è stato diverso perché alle 7,30 del mattino successivo è deceduto.

Il nipote, l’avvocato Marco Ciammaichella, allarmato da quello che definì un «ambiguo e reticente contegno di alcuni medici», insieme agli altri componenti della famiglia presentò un esposto.

«Già da un sommario esame della cartella clinica», raccontò Ciammaichella, «è emerso che l’avvocato Barrucci, nelle oltre 4 ore in cui è stato assistito dai medici del Presidio Ospedaliero, non è stato sottoposto né ad un’eco-cardio né ad un’angio-tac, finalizzati ad escludere un’eventuale aneurisma dell’aorta, benché vi fossero indizi, clinici e diagnostici, che avrebbero dovuto indurre i sanitari ad eseguire precauzionalmente tali esami. Difatti, l’esame autoptico eseguito dal consulente della Procura, D’Ovidio, il 07 dicembre 2012,

pare abbia dato finalmente una causa alla morte: aneurisma dell’aorta, appunto».

IL TARLO E L'ANGOSCIA

«Io sono in angoscia da allora – confidò la sorella Pasqualina Barrucci, funzionaria dell’Università “G. d’Annunzio” in pensione – perché non siamo stati messi nemmeno nella possibilità di conoscere quando e com’è morto mio fratello … se l’avessero tenuto sotto osservazione e non l’avessero abbandonato in una stanza isolata di un finto reparto, senza medici e infermieri fissi, lo avrebbero potuto salvare e questo non ce lo possiamo perdonare. La lacerazione dell’aorta, secondo vari cardiologi e cardiochirurghi da me interpellati, non fu dirompente ed istantanea, come qualcuno ha velatamente lasciato intendere per giustificare le gravissime omissioni dei sanitari, prova ne è che il malessere si manifestò sin dal pomeriggio del 05.12.12 e che, ciò nonostante, mio zio riuscì a recarsi al Pronto Soccorso autonomamente (con la propria auto) e vi rimase ricoverato per più di 4 ore, riuscendo a inviare videomessaggi e sms al cellulare, pochi minuti prima di spirare».

Come se non bastasse si innescarono polemiche anche per il ritardo della perizia che la procura aveva commissionato ad un tecnico e che doveva consegnare entro 90 giorni che si trasformarono però in oltre 9 mesi.