Montesilvano, corteo contro bivacchi e degrado e si sfiora la rissa

MONTESILVANO. Calci, qualche spintone e l’intervento dei carabinieri: si è fiorata la rissa ieri pomeriggio a Montesilvano durante la manifestazione di protesta organizzata dal comitato #RiprendiamociMontesilvano contro il degrado e l’illegalità nella zona della pineta.

La situazione è assai difficile da tempo, le operazioni di sgombero di qualche settimana nei palazzi di via Ariosto hanno portato con sé ulteriori problemi: gli immigrati rimasti senza casa hanno costruito accampamenti con tende da campeggio, teloni appoggiati ai muretti.

Qualche giorno fa sono spuntati anche dei cartelli tra via L’Aquila e via Isonzo: “Attenzione, in questa zona spaccio e bivacco tutto il giorno”. I residenti sono esasperati e ieri sono scesi in strada.

Esponenti politici del centrodestra (c’erano Aliano, Musa ma anche il vice sindaco De Martinis) e semplici cittadini hanno infatti raccolto l’appello di Marco Forconi, rappresentante di FdI-An, e si sono ritrovati alle 18:30 davanti alla Stella Maris per poi marciare sul lungomare proprio fino all’angolo tra via L’Aquila e via Isonzo, tratto di pineta dove si concentrano particolarmente gli accampamenti di senzatetto e di alcuni dei senegalesi sgomberato dal ghetto di via Isonzo.

Lì, sotto il controllo di Carabinieri, Polizia e Municipale, non sono mancati attimi di tensione quando i manifestanti hanno cominciato a ripulire dai rifiuti la spiaggia: una decina di nord africani, con il supporto di alcuni italiani, si sono opposti.

«I montesilvanesi hanno sgomberato la pineta e cacciato i bivaccatori e spacciatori e allontanato gli accampati in spiaggia», racconta Forconi. «All'inizio del corteo avevo promesso che ci saremmo ripresi una porzione di territorio nazionale sfuggita al controllo dello Stato, e l'abbiamo fatto. Sugli scontri che sono scaturiti con antifascisti ed i "diversamente pigmentati" non provo alcun rimorso.

Nessuna pietà e intransigenza totale verso chi insozza le nostre strade: io ero, sono e rimarrò sempre un uomo d'azione e nessuna sigla partitica o incarico istituzionale potrà mai cambiare il mio DNA».

«Sarebbe bastata una ordinanza di sgombero ed allontanamento sulla scorta del decreto sicurezza», commenta invece il consigliere comunale Anthony Aliano. «I cittadini, nell'inerzia delle istituzioni, hanno dato grande prova di coraggio ed attaccamento al territorio».

Sinistra Italiana, invece, non gradisce, come spiega il segretario regionale Daniele Licheri: «ha ragione chi invoca un intervento delle forze dell'ordine perchè "esiste un problema di sicurezza": ma servirebbe per fermare chi sta teorizzando e praticando da tempo un vero è proprio sgombero etnico degno del peggiore ku klux klan. La presenza al corteo del vice-sindaco e del presidente del consiglio comunale è un altro segnale gravissimo, le istituzioni non possono legittimare azioni del genere. Siamo indignati e preoccupati, cercare lo scontro e da irresponsabili e la "giustizia fai da te" è inaccettabile. Invitiamo il Sindaco e l'amministrazione a prendere le distanze da questa scene raccapriccianti. Usare come "scudo" i cittadini che sono esasperati è poi un atto di codardia estremo».