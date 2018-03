Ospedale Pescara, Geriatria sovraffollata: 19 pazienti in eccesso, 9 nei corridoi

PESCARA. Nel reparto di Geriatria dell'ospedale di Pescara c'è una situazione di sovraffollamento, a causa di un picco dei ricoveri, come accade spesso.

Ci sono difficoltà, ma non si tratta di un'emergenza, in quanto i pazienti vengono sempre assistiti, assicura la direzione aziendale.

Al momento ci sono 19 pazienti in eccesso: dieci sono stati smistati in altri reparti, nove letti, invece, sono in corridoio. Per questi ultimi la situazione più difficile in quanto in un momento già difficile si aggiunge il disagio di non avere a disposizione spazi adeguati e che garantiscano la giusta privacy.

Ma non c’è soluzione diversa possibile.

A fare il punto della situazione, a margine di una conferenza stampa, sono il manager della Asl di Pescara, Armando Mancini, ed il responsabile Programmazione e organizzazione dell'azienda, Stefano Boccabella.

«I posti letto a disposizione in Geriatria, in cinque anni, sono scesi da 80 a 46. Al momento vi sono ricoverate 65 persone. Il dato generale sulla media nazionale dei posti letto, 3,7 per mille abitanti, molto più basso di altri paesi europei, dimostra che ci possono essere problemi, soprattutto in un reparto come quello di Geriatria».

«I ricoveri, ovviamente - ha spiegato Mancini - non sono costanti. In alcuni casi ci sono dei picchi, come nel periodo invernale, e quando ciò avviene si crea una situazione di sovraffollamento. Viene disposto il trasferimento in altri reparti, ma quando i posti a disposizione non bastano siamo costretti a posizionare i letti in corridoio» ha concluso Mancini.

Stessa situazione si era vissuta anche a gennaio scorso proprio con il picco influenzale. Anche in quel caso circa 10 pazienti vennero sistemati nei corridoi in postazioni di fortuna