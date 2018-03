Cepagatti, da 6 anni residenti ‘Sciarpa Azzurra’ aspettano il collaudo del Comune

CEPAGATTI. Una attesa che dura da 6anni e il Comune di Cepagatti non si muove.

In attesa da troppo tempo, ormai, ci sono gli inquilini del complesso residenziale ‘Sciarpa Azzurra’ che negli anni scorsi hanno dovuto realizzare a propria cura e spese tutte le opere di urbanizzazione primarie e secondarie previste nel Piamo di Lottizzazione.

Dopo la fine dei lavori, però, in difformità alla convenzione firmata, il Comune non ha effettuato il collaudo globale e da lì è partita la prima diffida formale della cooperativa per ottenere la presa in carico delle opere stesse di urbanizzazione.

Poi qualcosa si è mosso anche se la situazione non si è risolta completamente: dopo circa tre anni, infatti, il Comune, con due provvedimenti contrastanti, ha preso in carico la rete fognaria ma non la stazione di sollevamento dei reflui necessaria alla sua funzionalità, realizzata comunque su suolo pubblico.

Ha così deciso di trasferire al privato -in contrasto con la norma - la gestione dell’elevatore, peraltro a servizio della collettività in caso di consistenti piogge. A tutt’oggi il Comune non ha provveduto ad adottare alcun provvedimento né ha dato riscontro a bene 3 solleciti.

Dunque ancora oggi il complesso residenziale procede autonomamente alla manutenzione di tutta la rete ed insiste per un vero collaudo.

«La pretesa del complesso a conseguire il provvedimento richiesto è fondata», spiega l’avvocato Alberto Guidoni. «L’ente locale deve gestire i pubblici servizi connessi alle opere di urbanizzazione esistenti, la cui titolarità il legislatore affida all’autorità amministrativa. Tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria correlati sono a carico del comune. Del resto la necessaria appartenenza alla mano pubblica delle opere di urbanizzazione e delle aree cui esse insistono è principio assolutamente consolidato in giurisprudenza, proprio perché le opere di urbanizzazione sono funzionali allo svolgimento di pubblici servizi di primaria utilità quali la fognatura».

Secondo Guidoni il comportamento omissivo dell’amministrazione arreca rilevanti danni ai residenti: «Il comune di Cepagatti in virtù delle vigenti norme nonché della convenzione stipulata con il complesso residenziale Sciarpa Azzurra ha l’obbligo di prendere in carico l’intero impianto fognario, in quanto si sostiene che non solo che le opere di urbanizzazione primaria devono essere cedute ma soprattutto che il Comune non può esimersi dal prenderle in carico».

Secondo l’avvocato la gestione e le manutenzioni ordinarie e straordinarie delle opere di urbanizzazione primaria da parte del complesso costituiscono un indebito arricchimento a favore del Comune inadempiente, «non certo per i singoli proprietari che usufruiscono delle opere di urbanizzazione primaria, i quali pagano al comune, come detto e ridetto, fior di imposte e tasse proprio per la gestione delle infrastrutture».

Il complesso ritiene infine che il comportamento omissivo del Comune possa configurare fonte di risarcimento del danno e finanche atto omissivo-commissivo di lottizzazione abusiva.