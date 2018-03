Meningite contagiosa, bimbo di due anni ricoverato a Pescara

CASTIGLIONE MESSER MARINO. Ancora un caso di meningite nella provincia di Chieti. Questa volta il contagio tocca un bambino di 2 anni di Castiglione Messer Marino.

Un’estesa azione di profilassi della meningite è in corso in queste ore nel paese in seguito all’allarme scattato dopo l’accertamento di un altro caso che ha colpito un bambino di due anni, attualmente ricoverato all’ospedale di Pescara, il quale nella giornata di martedì scorso aveva accusato i primi sintomi, con febbre alta e vomito.

Gli esami a cui è stato sottoposto hanno accertato che si tratta di meningite da Meningococco C, una delle forme più aggressive e potenzialmente contagiose.

Di qui l’attivazione, da parte del Servizio di epidemiologia igiene e sanità pubblica della Asl Lanciano Vasto Chieti, della campagna di profilassi rivolta a famigliari, altri adulti e bambini che hanno avuto contatti col piccolo negli ultimi dieci giorni. Il rischio di contagio, infatti, è esteso al periodo di incubazione della malattia, prima della comparsa dei sintomi.

Con l’aiuto dei genitori sono stati ricostruiti contatti e attività del piccino, che hanno portato a rivolgere la profilassi a 18 adulti e ai 30 bimbi della Scuola

materna di Castiglione, frequentata dai fratellini e dove lui stesso aveva

partecipato alla feste di fine anno scolastico nella giornata di venerdì 23

giugno.

La somministrazione dell’antibiotico è stata immediata, grazie alla

preziosa collaborazione offerta dalla pediatra di libera scelta del luogo,

Silvana Di Palma, la quale, trattandosi di propri assistiti, ha provveduto a

contattare le famiglie e a fare la profilassi in tempi rapidissimi.

D’intesa con i medici del Servizio Asl, ha richiamato anche i bambini vaccinati, al fine di estendere massicciamente la copertura antibiotica e contrastare con la massima efficacia il rischio di contagio.

In tutto sono circa 60 i minori trattati.

Sono stati raggiunti anche famigliari residenti in Comuni molisani limitrofi, luogo d’origine della famiglia.

Da Pescara, intanto, filtrano notizie incoraggianti sulle condizioni del bambino ricoverato, in miglioramento anche grazie alla tempestività della diagnosi e della terapia: non è più in stato soporoso, e questa mattina ha dialogato con la mamma e con il personale del reparto.

intanto migliorano leggermente le condizioni cliniche della studentessa universitaria ricoverata da martedì scorso nel reparto di Malattie infettive dell'Ospedale di Chieti, diretto dal professor Jacopo Vecchiet.

La prognosi resta riservata, ma ci sono dei segnali che inducono i medici a un cauto ottimismo. Tra questi vi è la progressiva riduzione della febbre rispetto ai giorni precedenti.

La ragazza prosegue la terapia antibiotica cominciata lunedì scorso, al momento del ricovero, e rimane sotto osservazione da parte dei medici del reparto. E' tra l'altro in programma nei prossimi giorni una risonanza magnetica dell'encefalo, che finora non era stato possibile effettuare alla luce del quadro clinico generale.

STUDENTESSA USCITA DAL COMA

In serata si è appreso che è uscita dal coma la studentessa universitaria di 22 anni ricoverata per meningite.

Pur rimanendo in prognosi riservata, vi è una sensazione di ottimismo da parte del personale medico del reparto diretto dal professor Jacopo Vecchiet, alla luce della persistente mancanza di febbre e del miglioramento degli indici di flogosi, segno che l'infezione sta passando.