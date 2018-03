Chieti. Variante Deco in Consiglio, l’opposizione esce dall’aula e salta il numero legale

CHIETI. La variante urbanistica Deco è arrivata come previsto in Consiglio comunale: l’opposizione di centrosinistra ha abbandonato l’Aula facendo venir meno il numero legale.

L’assessore Mario Colantonio parla di «un’azione politica di mero boicottaggio» ai danni di una operazione dagli «importanti e positivi effetti», in termini di ricaduta, nei confronti della collettività teatina.

Con la variante in questione il Comune di Chieti, di fatto, rinuncia alla realizzazione di uno specifico collegamento viario con l'impianto TMB della contrada Casoni.

In fase di votazione, dunque, l’opposizione ha abbandonato l’Aula facendo venir meno il numero legale e differendo, quindi, la stessa votazione in seconda convocazione prevista per venerdì 30 giugno

«Rimango perplesso per l’azione politica messa in atto – prosegue l’assessore Colantonio - in quanto un buon oppositore, ruolo che io stesso ho svolto per molti anni in Consiglio Comunale, dovrebbe contrastare la maggioranza su fatti politici concreti e non su atti amministrativi, tra l’altro dai complessi iter burocratici, destinati a portare beneficio alla città. Atti, per altro, che prima di essere formalizzati in Consiglio Comunale, vengono preventivamente e dettagliatamente trattati nelle specifiche commissioni consiliari deputate all’esame della documentazione – rimarca l’Assessore - e nelle quali io stesso fornisco ampia ed esaustiva esposizione nonché ‘contraddittorio’ ai componenti».

«Spero che l’azione posta in essere stamani, di mero boicottaggio, sia stata dettata da un’errata valutazione e che si possa procedere regolarmente alla definitiva approvazione nel prossimo Consiglio Comunale contando sempre e comunque nella maggioranza di governo di questa Città», ha chiuso Colantonio.

«Si tratta di una Delibera delicata che spiega i suoi effetti su una parte del territorio comunale, quello di Brecciarola, già oggetto di altri interventi a dir poco discutibili – sostengono i due Consiglieri del MoVimento 5 Stelle Ottavio Argenio e Manuela D'Arcangelo – ed avremmo comunque votato in senso contrario all'adozione di questo provvedimento ma abbiamo ritenuto necessario dare un segnale forte alla cittadinanza e mettere in evidenza le frizioni esistenti all'interno della maggioranza che sostiene la Giunta Di Primio in un Consiglio dove, tra l'altro, si sarebbe dovuto votare anche a favore della realizzazione di un'opera, il metanodotto Larino – Chieti, che ci vede da sempre contrari».

«E' ormai innegabile – precisa Ottavio Argenio – come l'eterogeneità delle forze che si sono coalizzate in campagna elettorale a sostegno del candidato Sindaco di centrodestra, lo abbiano fatto solo per garantire una poltrona in Consiglio a persone che, con i fatti, dimostrano di non avere interesse per le sorti della Città di Chieti ed è altrettanto evidente che il sistema delle coalizioni, come avevamo già detto in tempi non sospetti, non garantisce l'efficacia dell'azione amministrativa».

«Se in passato abbiamo garantito la nostra presenza in Consiglio – concludono i due portavoce - lo abbiamo fatto anche per spirito di servizio, perché ritenevamo che fosse giusto lavorare anche con intento collaborativo per cercare di migliorare le sorti della città. Da oggi in avanti non sarà più così, la maggioranza deve dimostrare la sua esistenza e la sua reale consistenza ai cittadini di Chieti garantendo il numero legale ai lavori di Consiglio e di Commissione, in caso contrario e per quello che ci riguarda, ci riterremo autorizzati a considerare conclusa l'esperienza di questa amministrazione e proporremo una mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco».