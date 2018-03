Vigile ‘furbetto’, M5S: «ci sono responsabilità dei vertici della Municipale di Pescara?»

PESCARA. Ci sono responsabilità in capo ai vertici del comando della polizia Municipale sul caso del maresciallo Pasquale Solari?

La domanda è del consigliere comunale del Movimento 5 Stelle che l’ha rivolta direttamente al sindaco Marco Alessandrini che a questo punto dovrà rispondere.

Solari venne arrestato esattamente un anno fa per truffa pluriaggravata e poi licenziato in tronco dal Comune poco dopo.

La Guardia di Finanza lo ha accusato, con tanto di video e fotografie, di essere andato a pesca e a giocare ai videopoker durante l’orario di lavoro e dopo aver timbrato regolarmente il cartellino all’Aurum o al Palaelettra.

Lui si è sempre difeso sostenendo che non aveva orari rigidi, era libero di muoversi come voleva perché non svolgeva solo un turno ma coprivo anche il servizio del pomeriggio. Era disponibile anche la domenica e nei festivi.

Subito dopo gli arresti Di Pillo chiese spiegazioni al primo cittadino che si trincerò dietro alla più classica delle risposte: «le indagini sono ancora in corso».

Dopo un anno il quesito resta mentre Solari vive «come un barbone», come ha raccontato lui stesso in una intervista a Il Centro, senza soldi, senza casa (in un capanno sulla spiaggia al confine tra Pescara e Montesilvano) e senza medicine per curare il diabete. Lui è convinto che dal processo emergerà la sua innocenza.

L’esponente dei 5 Stelle chiede al Comune di fare chiarezza «non sulle responsabilità del maresciallo che verranno accertate nelle competenti sedi giurisdizionali, quanto verificare se sussistano responsabilità in capo agli amministratori comunali ed ai vertici del Comando della Polizia Municipale».

«In particolare - precisa Di Pillo- si chiede di chiarire come sia stato possibile che il Maresciallo Solari abbia potuto contravvenire agli Ordini di servizio del Comandante, soprattutto in considerazione delle precise regole che disciplinano lo svolgimento del servizio da parte di agenti ed ufficiali della Polizia Municipale, senza che nessuno nell'ambito dello stesso Comando o dell'Amministrazione comunale se ne avvedesse».

Il consigliere comunale vuole anche sapere se Solari occupi abusivamente il capanno di proprietà del Comune di Pescara e chiede di fare chiarezza sulle sorti delle numerose segnalazioni indirizzate all'amministrazione comunale da parte dei cittadini che «evidenziavano l'illegittimo comportamento di numerosi agenti ed ufficiali della Polizia Municipale con riferimento alla marcatura delle presenza in servizio. Ad oggi non siamo in grado di sapere se quelle segnalazioni hanno condotto ad un'indagine interna e quale esito ha avuto tale procedimento. A distanza di oltre un anno dall'apertura delle indagini da parte della Guardia di Finanza e dalla nostra prima interrogazione, riteniamo che i cittadini di Pescara abbiano diritto ad avere risposte chiare e precise dalla Giunta e dal Sindaco Alessandrini».