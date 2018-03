Fiom, ancora sciopero alla Sevel per i turni di sabato e domenica

ATESSA. La Fiom non ci sta e proclama nuovamente lo sciopero per le chiamate al lavoro della Sevel nei fine settimana di luglio e agosto. Una pratica già contestata e che è andata avanti fin dall’inizio dell’anno ma che ora -dice il sindacato- diventa insostenibile perchè c’è chi ha lavorato sabato e domenica per più di 10 volte in sei mesi.

«Ancora una volta la Sevel ignora le esigenze e le difficoltà di chi lavora in fabbrica», dice Davide Labbrozzi delal Fiom Cgil, «l’azienda del Ducato convoca tutti, con il principio dell’obbligatorietà, a prestare lavoro sul sabato e sulla domenica nel mese più caldo dell’anno, il mese di luglio. Sono cinque le giornate interessate, il tutto, sapendo che, tra straordinari e recuperi, c’è chi ha già prestato, da gennaio ad oggi, lavoro sul week end per ben dodici volte, un numero elevatissimo se pensiamo che siamo soltanto a giugno».

La Fiom ritiene detta decisione «assolutamente sbagliata perché le temperature sono altissime, perché dopo aver profuso tanto impegno è giusto essere messi nelle condizioni di poter dedicare del tempo alle famiglie e perché, con superficialità, si continua a negare l’esigenza di riequilibrare i livelli occupazionali».

Le annunciate assunzioni di cui hanno parlato gli altri sindacati non sarebbero sufficienti a compensare il dimagrimento occupazionale che c’è stato nel corso di questi anni.

«Il lavoratore a tempo indeterminato che va via non può essere sostituito da un precario che rimane tale per periodi particolarmente lunghi», aggiunge la Fiom, «di fronte a volumi in crescita l’Azienda avrebbe dovuto assumere a tempo indeterminato le persone che già da tanto lavorano in una condizione di precarietà contrattuale. Nel corso degli ultimi anni i carichi di lavoro sono cresciuti a dismisura, le pause sono state ridotte, gli straordinari sono diventati una pratica normale e le ferie, tanto attese, fruite in periodi per nulla compatibili con le esigenze di chi lavora. Va precisato: le ferie vanno fruite in maniera continuativa per garantire l’effettivo recupero delle energie psicofisiche ed in agosto, per consuetudine e per le tante ragioni che sono riconducibili alla famiglia, al territorio, al clima torrido; la prestazione al sabato, denominata “straordinario”, dovrebbe servire a gestire un evento imprevisto e non la normalità; le pause, che per noi non sono la gentile concessione di un’Azienda buona, vanno intese come diritto di chi ha bisogno di recuperare le proprie energie; i carichi di lavoro, secondo noi aumentati a dismisura, devono tener conto del bisogno vitale che le persone hanno di lavorare con la giusta distribuzione del carico lavorativo, oggi, invece, tengono conto soltanto dell’esigenza di produrre numeri elevati con meno persone di quante realmente dovrebbero essere impiegate».

La Fiom ritiene necessaria l’apertura di un tavolo negoziale al fine di affrontare tutti gli argomenti: l’obiettivo è garantire un alleggerimento del carico lavorativo ed il recupero dei diritti persi nel corso di questi anni e per qeusto il sindacato torna a chiedere «assunzioni, trasformazione dei contratti precari in contratti a tempo indeterminato, giusti carichi di lavoro, giuste pause, meno straordinari ed il rispetto dell’individuo nella gestione dei rapporti partendo proprio dalle ferie».