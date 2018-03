Mazzocca: «Inceneritore in Abruzzo non più giustificato da dati aggiornati rifiuti»

ABRUZZO. Nuova iniziativa della Regione Abruzzo verso il Ministero dell'Ambiente per scongiurare l'installazione dell'inceneritore.

Il 22 giugno scorso il Comitato VIA regionale ha dato il via libera sulla Valutazione d'Incidenza Ambientale del nuovo "Piano di Gestione dei Rifiuti", che e' stato conformato fin dal novembre 2014 agli indirizzi politico-programmatici dell'esecutivo regionale, ovvero "economia circolare" e assenza di impianti di incenerimento di sorta.

A riferirlo e' il Sottosegretario regionale con delega ad Ambiente ed Ecologia, Mario Mazzocca, che interviene nuovamente su di un tema divenuto di pressante attualita'.

«Con la delibera del 26 giugno scorso, trasmessa al Ministero dell'Ambiente il giorno successivo» dice il Sottosegretario, «la Regione ha ribadito il proprio no alla costruzione di un impianto di incenerimento di rifiuti nel proprio territorio in base al comma 3 dell'art.6 del DPCM 10 agosto 2016, che prevede che entro il 30 giugno di ogni anno, le regioni e le province autonome possano presentare al Ministero una richiesta di aggiornamento del fabbisogno residuo regionale di incenerimento dei rifiuti urbani».

Secondo Mazzocca la richiesta e' presentata in presenza di nuova approvazione di piano regionale di gestione dei rifiuti o dei relativi adeguamenti, ai sensi dell'art. 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006, o di variazioni documentate del fabbisogno riconducibili: all'attuazione di politiche di prevenzione della produzione dei rifiuti e di raccolta differenziata; all'esistenza di impianti di trattamento meccanico-biologico caratterizzati da una efficienza, in valori percentuali, di riciclaggio e recupero di materia, delle diverse frazioni merceologiche superiori; all'utilizzo di quantitativi di combustibile solido secondario (CSS) superiori a quelli individuati; ad accordi interregionali volti a ottimizzare le infrastrutture di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati. Per Mazzocca: «a supporto della richiesta di aggiornamento, la Regione ha inviato al Ministero una dettagliatissima relazione, contenente, tra l'altro la tavola sinottica della tabella sulle previsioni di fabbisogno di incenerimento contenute nel DPCM 10 agosto 2016 e quelle dell'approvando Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti».

«Il complessivo fabbisogno teorico di incenerimento stimato risulta quindi pari a 57mila tonnellate annue, oltre il 50% in meno rispetto alle stime del DPCM (121mila t/a)».

Tali quantitativi, secondo Mazzocca, non giustificano la costruzione di un impianto di incenerimento dedicato in regione Abruzzo.

«Le previsioni del nostro Piano sono confermate dai dati relativi al biennio 2015-2016 che mostrano un sensibile incremento della Raccolta Differenziata pari al 6,2% circa, un maggiore utilizzo dell'impiantistica regionale e la sostanziale stabilita' del dato del materiale avviato al recupero energetico».

Il Sottosegretario, infine, rende noto che «e' stato comunicato al Ministero che la Regione Abruzzo ha gia' predisposto l'Accordo di Programma con la Regione Molise per condividere, attraverso uno specifico Accordo di Programma interregionale, un percorso di collaborazione - in parte gia' in atto - volto a ottimizzare le infrastrutture di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati esistenti ed operanti sui due territori».