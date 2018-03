Honda: due ore di sciopero proclamate da Fiom-Cgil

LANCIANO. Fine turni con due ore di sciopero domani alla Honda di Atessa, proclamata dalla Fiom-Cgil: facendo il punto sulla vertenza l'organizzazione sindacale chiede che l'azienda, produttrice di moto, intervenga sulla qualità della vita in fabbrica, «dove a oggi si lavora con temperature superiore ai 40 gradi, quindi una politica di contenimento dei costi, eliminando spese superflue, e il miglioramento dei processi di pianificazione della produzione, dal momento, spiega una nota ufficiale Fiom, che la fabbrica ancora oggi vive quotidianamente una condizione altalenante e spesso di emergenza».

Per questo, si aggiunge, «abbiamo chiesto una pianificazione per quanto concerne la manutenzione degli impianti».

La Fiom chiede inoltre «di considerare la possibilità di tornare ad investire nel territorio per quanto riguarda il settore della fornitura, considerato che l'Asia rimane il posto prediletto e la fabbrica continua a fermarsi per problematiche legate ai lunghi viaggi che le navi devono sostenere».



«Dopo il processo di ristrutturazione vissuto in questi anni», dice la Fiom, «abbiamo cercato di aprire un confronto con la Direzione Aziendale sulle tante questioni che non vanno, ma il gruppo dirigente dell’Azienda Honda ha quasi sempre fatto orecchie da mercante. Ad oggi non siamo in grado di affermare se trattasi di sordità politica oppure di incapacità ad affrontare le varie questioni, ma è inaccettabile il fatto che le cose continuino ad andar male. Il sindacato ha speso tante energie nel corso di questi anni, le lavoratrici ed i lavoratori hanno dato piena disponibilità al fine di risollevare un’Azienda che ad un certo punto sembrava destinata alla deriva, nonostante ciò il nulla».